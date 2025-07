Fondi da Regione Lombardia per riqualificare il Pronto Soccorso

SANITAà'

Una nuova sala di attesa pre-triage e 8 apparecchiature ecografiche per il Pronto Soccorso dell’ospedale di Rho grazie a Regione Lombardia. Su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso la Giunta guidata dal presidente Attilio Fontana ha approvato un nuovo provvedimento nell’ambito del Programma Regionale Straordinario per gli Investimenti in Sanità. All’Asst Rhodense sono stati finanziati 525 mila euro, per la realizzazione di una nuova sala d’attesa “pre-triage” nel pronto soccorso dell’ospedale di Rho, e 182.828 euro per apparecchiature ecografiche, 4 portatili e 4 ambulatoriali.

Il direttore dell'Asst Rhodense Bosio: Un intervento importante per garantire una adeguata attesa a chi accede in Ps

“Questo intervento ha affermato il Direttore Generale dell’ASST Rhodense, Marco Bosio – è molto importante per garantire una adeguata attesa alle persone che accedono al Pronto Soccorso di Rho, e fa parte di una progettualità complessiva già presentata in Regione per l’ampliamento degli spazi dedicati al Pronto Soccorso”

Nel corso dell’anno 2024 sono stati 40.543 gli accessi al Pronto Soccorso di Rho

Un punto di riferimento di un’area densamente popolata oltre alla vicinanza al polo fieristico di Rho-Pero e di Mind. Nel corso dell’anno 2024 sono stati 40.543 gli accessi di Pronto Soccorso 548 codici rossi, 5.415 codici arancioni, 12.341 codici azzurri, 18.962 codici verdi e 3.277 codici bianchi. Quella di migliorare l’area della sala di attesa pre-triage era una richiesta del territorio come confermato dall’onorevole rhodense Fabrizio Cecchetti.

"Un intervento importante, atteso e necessario, che dimostra attenzione ai bisogni reali delle persone - afferma Cecchetti - Ringrazio l’assessore Guido Bertolaso e tutta la Giunta regionale per aver ascoltato le esigenze del territorio. Migliorare i servizi del Pronto Soccorso vuol dire dare risposte più rapide ed efficaci ai cittadini, soprattutto nei momenti di maggiore bisogno. Questo è il modo giusto di fare politica: essere vicini ai territori e agire con fatti concreti, non con le parole

La nuova sala di attesa pre – triage servirà a: migliorare la gestione dei flussi in ingresso

La nuova sala di attesa pre – triage servirà a: migliorare la gestione dei flussi in ingresso, soprattutto in condizioni di emergenza, ottimizzando i tempi di attesa. Inoltre permetterà di ; garantire condizioni di comfort, sicurezza e privacy agli utenti. Gli ecografi ambulatoriali saranno destinati invece ai consultori di Bollate, Paderno, Garbagnate e Cesano Boscone, mentre i portatili per le visite domiciliari delle ostetriche andranno ai consultori di Rho, Bollate, Garbagnate e Paderno.