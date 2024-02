Fondi ai negozi di Rho per il rilancio del commercio

E’ stata approvata, nei giorni scorsi, la graduatoria per l’assegnazione dei fondi legati al Bando regionale di sviluppo dei Distretti del commercio di Rho.

Sono 26 le realtà economiche ammesse

Sono 26 le realtà economiche ammesse Le prime diciotto riceveranno finanziamenti a fondo perduto. Le rimanenti otto risultano ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse messe a disposizione dal bando Duc, un bando da 72mila euro. Otto operatori hanno ottenuto contributi pari a 5mila euro, il tetto massimo previsto. Per gli altri le cifre oscillano da 1.390 a 4.867 euro. Chi ha già effettuato i lavori e rendicontato, riceverà entro fine marzo le somme definite, per un totale di 35mila euro, gli altri sono ammessi con riserva in attesa della presentazione della rendicontazione.

L'assessore Maria Rita Vergani "Lavoriamo in squadra rafforzando la collaborazione tra commercianti e Comune"

«Da tempo – commenta l’assessore al Commercio e Vicesindaco Maria Rita Vergani - lavoriamo in squadra rafforzando la collaborazione tra i commercianti e il Comune. Partiamo dall'ascolto, per noi molto importante, per attuare nuove soluzioni di rilancio del commercio di vicinato che tengano conto delle proposte dei protagonisti».