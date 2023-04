Fondazione Famiglia Legnanese: Giuseppe Colombo è il nuovo presidente

Giuseppe Colombo (al centro nella foto di copertina) subentra a Pietro Cozzi alla presidenza della Fondazione Famiglia Legnanese.

Fondazione Famiglia Legnanese: passaggio di consegne tra Cozzi e Colombo

Il passaggio delle consegne è avvenuto ieri, lunedì 17 aprile 2023, ed è stato formalizzato nel corso della Serata dei donatori andata in scena in serata nella Sala delle Giare di Villa Jucker.

Presenti il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, l'assessore alla Città bella e funzionale Marco Bianchi, l'assessore alla Qualità della vita Guido Bragato, gli assessori Daniela Colombo e Marco Rotondi di San Vittore Olona (titolari rispettivamente delle deleghe all’Istruzione e alla Polizia Locale e di quelle al Bilancio, Tributi ed Ecologia), il presidente della Fondazione comunitaria Ticino Olona Salvatore Forte, il presidente della Fondazione Tirinnanzi Alberto Tirinnanzi e il presidente della Fondazione Sant'Erasmo Alberto Fedeli. Ad alternarsi sul palco, oltre al presidente della Fondazione Famiglia Legnanese Pietro Cozzi e al sindaco di Legnano Lorenzo Radice, sono stati il prevosto della città monsignor Angelo Cairati, la vicepresidente della Fondazione Banca Popolate di Milano Daniela Bramati e il responsabile dell'Area Milano Ovest del Banco Bpm Dante Barone.

Dal 1986, grazie ai tanti donatori, sono state erogate 4.345 borse di studio

Ad aprire la serata in veste di "moderatore" è stato il noto artista legnanese Luciano Mastellari che ha salutato i tanti ospiti e ha regalato un momento di comicità con una gag costruita con Max Pisu, intervenuto in collegamento dalla propria auto.

Un Pietro Cozzi molto emozionato ha parlato delle "radici dell’albero" e ha raccontato i primi passi della Fondazione, mossi nel 1983 con un atto di rogito e poi tre anni dopo con l’avvio ufficiale. Da quel momento in poi la Fondazione, grazie ai tanti donatori, ha erogato 4.345 borse di studio per un totale di 7.502.500 euro. Dal 1986 a oggi sono stati premiati 1.605 universitari, di cui 214 Erasmus e 2740 diplomati. Per questi 36 anni, sono stati piantumati 36 alberi per il Bosco vivo in città, inaugurato nel novembre 2021 al Parco Falcone-Borsellino.

La Fondazione ha cercato 36 persone che adottassero 36 alberi, affinché ogni pianta abbia un papà e un domani un nonno e infine ha fatto notare la pianta presente in sala, la numero 37 di quel bosco vivo che a breve raggiungerà le altre. "La nostra Fondazione è una famiglia dove ognuno ha contribuito e nel corso del tempo ci siamo rinnovato" ha concluso Cozzi.

"Aiutare e spronare i ragazzi, cercando di stimolarli e farli crescere è la sfida che dobbiamo portare avanti" ha ribadito nel suo intervento Daniela Bramati, vicepresidente della Fondazione Banca Popolare di Milano.

Monsignor Cairati: "Legnano è una città con una fitta trama filantropica"

Il sindaco Lorenzo Radice ha sottolineato come la Fondazione, nella propria azione, dia attuazione al principio di sussidiarietà richiamato dall’articolo 3 della Costituzione, e ha invitato a continuare a investire sui giovani per sostenere la comunità.

Dante Barone, responsabile dell'Area Milano Ovest del Banco Bpm ha espresso grande soddisfazione per i tanti eventi che sono stati organizzati dove lui ha potuto dare un contributo, sottolineando il ruolo dei giovani.

Infine, monsignor Angelo Cairati ha rimarcato una caratteristica di Legnano: una città con un’interessante trama filantropica, che non aveva osservato in altre realtà, con la presenza di 80 associazioni. "Questo produce una capacità di aiutare il prossimo non sono a livello economico, ma nel senso di preservare l’umano nell’uomo".

"Ogni foglia è un donatore, se ogni anno aumenteranno il bosco rimarrà vivo"

Dopo gli interventi c’è stato un collegamento con la studentessa Sara Verde, vincitrice di una borsa di studio, che ha raccontato il proprio progetto Argo, e a seguire si è svolta la premiazione dei donatori annuali del 2022 che sono stati chiamati sul palco. Un "grazie" speciale è andato a quattro donatori che da 20 anni sostengono la Fondazione nell’erogazione delle borse di studio: gli attestati di benemerenza sono stati assegnati agli studi notarili Zambon, Gavosto, Fenaroli-Croce e Carugati-Mezzanzanica. Il presidente Cozzi ha ricordato che sull’albero "virtuale" collocato vicino al palco ogni foglia rappresenta un donatore e se ogni anno le foglie dovessero aumentare, il bosco continuerà a essere vivo.

Nel finale il commosso passaggio di consegne tra Pietro Cozzi e Giuseppe Colombo, che subentra nella presidenza della Fondazione Famiglia Legnanese.