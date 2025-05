Folla in Piazza San Magno per Vasilica Potincu: "Stop ai femminicidi"

Folla in Piazza San Magno a Legnano per il presidio contro i femminicidi dopo l'uccisione della 35enne Vasilica Potincu.

Piazza San Magno ricorda Vasilica Potincu e stop ai femminicidi

Una folla ha preso parte all'iniziativa "Basta violenza sulle donne", presidio contro i femminicidi svoltosi nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio 2025, in Piazza San Magno a Legnano. L'iniziativa, ideata dopo l'omicidio di Vasilica Ponticu accaduto domenica 25 maggio 2025 da Donne in Cammino per la Pace, Auser Filo Rosa (che offre aiuto alle donne vittime di violenza) e Comune con l'adesione di tantissime associazioni del territorio, ha visto arrivare centinaia di persone tutte unite dal grido "Stop ai femminicidi" e alla "cultura patriarcale" che regna nella società.

"Le donne non sono sole"

"Non potevamo stare in silenzio dopo quanto accaduto in città - ha ricordato l'assessore alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei - Occorreva dare un segnale. E' con piacere che abbiamo notato la presenza di tutte le forze politiche per dire basta femminicidi"; "Siamo contro la guerra e contro la violenza - ha proseguito Manuela Ferrario di Donne in Cammino per la Pace - Tanta rabbia e dolore per quanto accaduto domenica: il nostro impegno è grande nel promuovere la cultura di rispetto per la donna ma vediamo che i femminicidi continuano. Occorre proseguire nel nostro impegno: 'Le donne non si toccano neanche con un fiore'"; poi Pinuccia Boggiani di Auser Filo Rosa: "Quanto accaduto ha provocato molta amarezza, siamo qui per dimostrare che Legnano si ribella. Oggi siamo qui, con tutta la politica unita, per un evento trasversale". (intervista nel video):



Il sindaco: "Gli uomini devono cambiare"

"Dopo il silenzio dovuto dei giorni scorsi, anche per permettere il sereno svolgimento delle indagini sull'omicidio, oggi c'è una reazione della piazza per esprimere rabbia, amarezza e preoccupazione per questi fenomeni che paiono non rallentare - ha dichiarato il sindaco di Legnano Lorenzo Radice - In queste situazioni, i fatti ci ricordano che riguardano casa nostra, il nostro territorio. Siamo tutti chiamati, in primis noi uomini, a fare un esame di coscienza e a capire cosa cambiare anche nei nostri metodi educativi anche verso i ragazzi per costruire una società diversa da quella che stiamo vedendo. L'evento di oggi dimostra che Legnano c'è, gran parte della società vuole dire basta a questa violenza dentro le case, contro le donne e a questo modello culturale del possesso soprattutto di noi uomini" (intervista nel video):





I presenti

All'evento promosso da Donne in Cammino per la Pace, Comune, Auser Filo Rosa si è vista in prima linea la Cgil e tantissime associazioni tra cui La banca del tempo, Cielo e terra, Punto Rosso Legnano, Amici di Sonia, Gli Spaesati, Circolo Santa Teresa Mazzafame, Ci Aiutiamo, Amnesty international, Il Circolone, Libera, Afamp, Aiutiamoli, Disability manager, Pari opportunità, Consulta nuovi cittadini, Anpi, Bicipace, Rete antifascista Alto Milanese, Uildm, Via dei Salici Mazzafame, Gulliver e i partiti Rifondazione comunista, Avs, M5s, Giovani democratici Altomilanese, Sinistra per Canegrate, Osservatorio civico, Demos, RiLegnano, Pd Legnano e l'intero Consiglio comunale.