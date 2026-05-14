Si alzerà il prossimo 7 giugno il sipario sul Legnano Pride, la parata arcobaleno che sfilerà per la città del Carroccio il prossimo settembre.

Fissata la data di presentazione del Legnano Pride

Poco prima dell’inizio dell’estate gli organizzatori hanno fissato l’appuntamento per presentare l’iniziativa. La scelta è ricaduta sulla giornata di domenica 7 giugno al Centro Sociale Pertini, Il Salice.

“Legnano Pride non è solo una manifestazione, ma è uno spazio aperto di confronto e informazione volto a dare voce alle comunità marginalizzate: donne, persone con disabilità, comunità LGBTQIA+ e migranti – si legge nella nota diramata dal coordinamento della manifestazione – L’obiettivo è promuovere una città consapevole, inclusiva, accessibile e sostenibile, capace di evolvere al passo con i tempi e per farlo abbiamo deciso di metterci in gioco e redigere insieme alla cittadinanza il manifesto di questo evento, perché possa essere il più equo e intersezionale possibile”.

Il programma della giornata

L’evento inizierà nel pomeriggio e gli organizzatori spiegano che rappresenterà un momento fondamentale di partecipazione attiva.

Alle ore 16 si terrà l’apertura dello spazio espositivo dedicato alle associazioni del territorio. Banchetti e gazebo coloreranno l’area per favorire il networking, la condivisione di progetti e la creazione di una rete solidale cittadina. Ci sarà uno spazio dedicato ai bambini in collaborazione con Radice Timbrica Teatro e Artist for Pride.

Alle 16:30 invece ci sarà un talk con la presentazione del progetto. Durante il pomeriggio all’interno del salone si alterneranno momenti di dibattito e approfondimento con: Michele Albiani: Consigliere comunale, presidente Commissione Sicurezza, Coesione Sociale e Politiche della Notte città di Milano, Monica J Romano: Consigliera comunale a Milano, attivista e scrittrice; Farouk Abdulhamid: dottorando in Ingegneria Gestionale presso Politecnico di Milano e attivista per l’integrazione degli immigrati e di altri gruppi marginalizzati e Rodolfo Pessina: Psichiatra e Sessuologo Clinico.

Ci saranno poi dei tavoli di lavoro che avranno l’obiettivo ambizioso di redigere, insieme ai partecipanti, il Manifesto di Legnano Pride.