La Federazione Italiana Sport Invernali ha selezionato La Pista, il complesso congressuale e centro di Aci Vallelunga, per l’evento Winter opening 2021/22.

Fisi: la stagione agonistica invernale parte da Il Centro. La dirigenza de Il Centro di Arese, nella cui area si colloca la struttura, è orgogliosa che La Pista sia stata scelta come cornice per dare inizio a una stagione agonistica di sport che ha sempre regalato altissime soddisfazioni all’Italia. L'evento di apertura si è tenuto domenica 11 ottobre.

La scelta del complesso alle porte di Milano da parte della Fisi si sposa perfettamente con il tema dell’iniziativa: l’iconica cornice de La Pista di Arese, anche centro di Guida Sicura gestito da ACI Vallelunga, si è prestata ottimamente ad accogliere l’evento dando continuità alla propria vocazione sportiva. Alla presenza del presidente Flavio Roda e dei vertici della Fisi, 15 squadre e circa 200 atleti della nazionale italiana nelle varie discipline sono stati i protagonisti del Winter Opening, che ha dato il via al Winter Tour della Federazione che ha scelto di iniziare la stagione agonistica proprio ad Arese.

Il ruolo da protagonista de Il Centro

La struttura di Arese ancora una volta si distingue nel panorama nazionale ed internazionale per essere quel luogo dove lo shopping fa da sfondo ad avvenimenti unici, irripetibili ed esclusivi. La società è orgogliosamente a fianco della Fisi in questo importante momento di inizio stagione che quest’anno ha un significato ancora più rilevante in quanto accompagnerà gli atleti italiani verso i Giochi Olimpici di Pechino di febbraio 2022.

Il vecchio tracciato dell’Alfa Romeo è stato trasformato in una pista di collaudo nuova di zecca e gestita da Aaci Vallelunga: 1.500 metri di tracciato dove liberare la propria voglia di velocità, imparare l’importanza della sicurezza con corsi di guida sicura e assistere a eventi ed esibizioni legate al mondo dei motori. A poche decine di metri della pista, dentro due edifici che portano la firma di Michele De Lucchi, trovano spazio il centro direzionale e didattico della pista e uno showroom di vetture. E per chi ha ancora voglia di motori, a pochi passi trova il museo automobilistico dell’Alfa Romeo.