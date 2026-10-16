Firmata l’ordinanza contro i “pattumeros”: chi sporca paga, compresi i mozziconi

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Firmata l’ordinanza contro i «pattumeros» ad Arconate. L’obiettivo dichiarato è quello di sanzionare chi abbandona i rifiuti sporcando i luoghi pubblici. Per farlo l’Amministrazione comunale ha di recente emanato un testo che punta a rimettere in ordine il tema del decoro urbano.

La decisione dell’Amministrazione comunale contro chi abbandona i rifiuti per strada

«Verranno multati gli incivili e l’Amministrazione comunale si intende avvalere delle telecamere per multare i cittadini maleducati, coloro cioè che sporcano il paese – ha affermato il vicesindaco Fabio Gamba -. Spesso troviamo deiezioni canine e rifiuti abbandonati nelle vie di Arconate. Ma noi vogliamo un paese pulito». La Polizia Locale eleverà dunque sanzioni che partono da 50 euro e che aumentano in base alla gravità del gesto. Anche un mozzicone che verrà lanciato dalla propria auto sarà oggetto di sanzione.

Gli esempi di incuria

Ha continuato Gamba:

«Proprio nel fine settimana in piazza Falcone e Borsellino abbiamo trovato i resti di un acquisto al Mc Donald’s. Va bene la convivialità, ma anche il buon senso e il decoro devono avere un posto di rilievo nei nostri cittadini. Come Amministrazione siamo molto sensibili all’argomento. Gli autori dell’abbandono sono stati individuati e sanzionati».

Qualora a compiere il gesto siano minorenni, ha concluso sempre il vicesindaco, «a essere sanzionati saranno i genitori. Diciamo basta a lattine e rifiuti nelle strade cittadine».