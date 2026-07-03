Fino a 6mila euro ai proprietari che affittano casa a canone sostenibile

Un contributo a fondo perduto fino a mille euro, una garanzia fino a 5mila euro contro l’eventuale morosità e un servizio gratuito di accompagnamento per tutta la durata della locazione per i proprietari che affittano casa.

Fino a 6mila euro di benefici per chi affitta casa

È quanto prevede il progetto sperimentale «Contributi per i proprietari», promosso dall’Ambito territoriale dei Comuni del Legnanese, dall’azienda speciale consortile Azienda Sociale del Legnanese (So.Le.) e dall’Agenzia dell’Abitare Alto Milanese – La Cordata scs, con l’obiettivo di favorire il ritorno sul mercato degli alloggi sfitti. L’iniziativa nasce per rispondere a un problema sempre più diffuso: molti proprietari preferiscono non affittare i propri immobili per il timore della morosità, dei tempi necessari in caso di sfratto e delle difficoltà nella gestione dei contratti. Parallelamente, cresce il numero di famiglie che faticano a trovare un’abitazione a costi sostenibili. Per ridurre questo squilibrio, i Comuni dell’Ambito territoriale del Legnanese hanno attivato l’Agenzia dell’Abitare Alto Milanese, che mette in contatto proprietari e inquilini seguendoli in tutte le fasi della locazione.

Servizi gratuiti e garanzie

L’Agenzia non si limita a favorire l’incontro tra domanda e offerta, ma seleziona gli inquilini valutandone la compatibilità con l’alloggio e la sostenibilità economica, offre assistenza durante tutta la durata del contratto e, se necessario, interviene con attività di mediazione per prevenire o risolvere eventuali controversie. Il servizio è completamente gratuito sia per i proprietari sia per gli inquilini e comprende la selezione e l’abbinamento dell’inquilino, il supporto per l’intero rapporto di locazione, la mediazione nelle eventuali criticità e la possibilità di attivare un fondo di garanzia in caso di morosità nel primo periodo contrattuale.

Contributi fino a 6mila euro

A questi servizi si aggiungono gli incentivi economici previsti dal progetto. I proprietari che stipulano un contratto di locazione a canone sostenibile attraverso l’Agenzia possono ottenere un contributo a fondo perduto di mille euro alla firma del contratto e una garanzia fino a 5.000 euro per eventuali canoni non corrisposti, per un valore complessivo dei benefici che può arrivare a 6.000 euro per ciascun contratto. Sono ammessi contratti di locazione della durata di 4+4 oppure 3+2 anni. La presentazione della domanda non comporta alcun vincolo: il proprietario mantiene infatti la piena libertà di decidere se procedere o meno con la locazione.

Chi può partecipare

L’iniziativa è rivolta ai proprietari di immobili in buono stato manutentivo situati nei Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese. Restano esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Le domande possono essere presentate fino al 31 luglio 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili, che saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di arrivo.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Agenzia dell’Abitare Alto Milanese, in corso Magenta 15 a Legnano (telefono 02.36556650, e-mail agenziaabitarealtomilanese@lacordata.it), oppure consultare il sito dell’Azienda Sociale del Legnanese So.Le.