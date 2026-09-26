Finiti i lavori, martedì taglio del nastro per la nuova sala rossa

Sarà inaugurata martedì la sala rossa dell’Auditorium comunale Padre Reina di via Meda a Rho riqualificata dopo i lavori di ristrutturazione resi possibili da un investimento congiunto effettuato da Barz and Hippo, che ha tra l’altro potuto accedere tramite un bando a fondi regionali, e dall’Amministrazione comunale.

Il taglio del nastro, aperto alla cittadinanza, si terrà alle 18.30

Il taglio del nastro, aperto alla cittadinanza, si terrà alle 18.30. Al termine dei discorsi dell’assessore alla cultura Valentina Giro e del sindaco Andrea Orlandi verrà proposto a ingresso gratuito e fino a esaurimento dei posti disponibili il corto «Il cinema è di chi lo guarda» che racconta la storia del cineforum di Rho, realizzato nel 2017 da Francesco Clerici.

Al termine dei discorsi istituzionali sarà possibile visitare la nuova sala

Al termine, sarà possibile ai cittadini visitare la sala rinnovata nel suo assetto negli impianti audio e video, nell’illuminazione, e partecipare a un brindisi in atrio per celebrare il rinnovo degli spazi e dare il via alla nuova stagione cinematografica. Alle 20.30 la cerimonia inaugurale terminerà e si lascerà campo libero al cinema. Alle 21, infatti, prenderà il via la nuova stagione.

Martedì 6 ottobre sarà presente in sala il regista Marco Bechis

Martedì 6 ottobre sarà presente in sala il regista Marco Bechis per le proiezioni delle 17 e delle 21 del suo film “Ritorno a Buenos Aires”, presentato all’ultima Mostra del cinema di Venezia. Il film verrà proposto anche mercoledì 7 alle 21 e giovedì 8 sempre alle 21