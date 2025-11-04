Finiti i lavori di efficientamento in due scuole cittadine

Cinque milioni di euro da fondi Pnrr per riqualificare le scuole della città, che coinvolgeranno cinque strutture di Abbiategrasso. Interventi di efficientamento energetico , per ridare alla comunità istituti moderni.

Scuola dell’infanzia e primaria

Oggi, martedì 4 novembre 2025, il sindaco Cesare Nai, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti, l’ingegnere Giovanni Rapetti e rappresentanti dell’ufficio tecnico hanno inaugurato la messa in sicurezza e l’efficientamento di due scuole cittadine: la scuola primaria di via Fratelli di Dio , dell’IC Terzani, e la Scuola dell’Infanzia di viale Papa Giovanni XXIII, dell’IC Palestro, entrambi lavori realizzati dalla società Galbiati S.r.l.

Edifici più moderni per la comunità

Ogni edificio ha subito un intervento di riqualificazione del valore di un milione di euro, con l’obiettivo principale di aumentare il livello di efficientamento energetico, con nuovi infissi, cappotto termico, coibentazione delle coperture e dei solai. Più complicata la riqualificazione della Scuola dell’Infanzia, perché essendo un edificio di pregio , il progetto è stato elaborato in collaborazione con la Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio di Milano, che ha richiesto di mantenere inalterato l’aspetto e il colore originario del corpo principale edificato nel 1907.