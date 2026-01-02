Finisce sulle pagine del The Times l’inchiesta Hydra e Abbiategrasso

Un ampio sevizio sul britannico The Times dove di parla dell’inchiesta Hydra, quella sul presunto consorzio delle mafie in Lombardia e si fa un focus sulla città di Abbiategrasso, dove viveva uno dei presunti, secondo l’inchiesta della procura di Milano, esponente di spicco di questo sodalizio a tre teste, il 79enne Paolo Errante Parino, parente del defunto boss Matteo Messina Denaro, attualmente detenuto con il regime di 41 bis nel penitenziario di Spoleto in attesta del rito ordinario che deciderà la sua posizione in base all’impianto accusatorio, rigettato integralmente dal suo legale.

Oltre Manica di parla di Hydra

Lo storico giornale d’oltre Manica , fondato a Londra nel 1785, ha pubblicato on line l’1 gennaio 2026, un ampio servizio che ha sviscerato i punti salienti dell’inchiesta e dato ampio spazio al ruolo di Abbiategrasso e Parrino in questa presunta unione mafiosa.

Il Comitato bene comune di Abbiategrasso ha aiutato il giornalista britannico a far luce sulla vicenda.

“ L’impegno del Comitato sul “The Times. Il nuovo anno lo inauguriamo col nostro presidente Lorenzo Rotella che parla a nome del Comitato e di un Abbiategrasso che dice “No” alla mafia sulle pagine del “The Times” – si legge in una nota del Comitato – Anno nuovo, stesso impegno: dalla parte dell’antimafia e di chiunque strappa le radici della criminalità organizzata dal giardino del Bene Comune”.

L’impegno del Comitato Bene Comune

Il servizio è stato realizzato dal giornalista James Imam che ha trascorso alcuni giorni anche ad Abbiategrasso per conoscere la città e chi la vive , capire perché la mafia avrebbe trovato terreno fertile in questa cittadina di periferia, le dinamiche di questo meccanismo e parlare con le realtà locali che da tempo di oppongono alla presenza della criminalità organizzata nell’hinterland milanese. Tra le persone con cui ha dialogato anche Lorenzo Rotella presidente del Comitato Bene Comune che ha sottolineato :