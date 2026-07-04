Fine vita, l’Asst Ovest Milanese aveva già dato l’ok: Domenico lo scopre solo in tribunale

La commissione medica dell’Asst Ovest Milanese aveva già accertato che Domenico, 59 anni, possiede i quattro requisiti previsti dalla Corte costituzionale per accedere al suicidio medicalmente assistito. Ma il diretto interessato lo ha scoperto soltanto durante il procedimento avviato davanti al tribunale dopo mesi di attesa e numerosi solleciti.

La vicenda riguarda il 59enne lombardo affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che nel novembre 2025 aveva presentato all’ASST Ovest Milanese la richiesta di verifica delle condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale sul fine vita. Dopo oltre sette mesi, però, non aveva ancora ricevuto né la relazione conclusiva della commissione medica né il parere del Comitato etico. Assistito dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, coordinato dall’avvocata Filomena Gallo, Domenico aveva quindi diffidato l’azienda sanitaria e successivamente presentato un ricorso d’urgenza al tribunale.

La relazione era stata firmata il 18 maggio

Proprio nel corso del giudizio è emerso che la Commissione medica multidisciplinare aveva concluso il proprio lavoro già il 18 maggio 2026, accertando, a maggioranza, la presenza di tutti e quattro i requisiti richiesti dalla Consulta per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Nella relazione erano già indicate anche le modalità di esecuzione della procedura, compresi i farmaci, i dosaggi e il sistema di autosomministrazione. Nonostante ciò, il documento non era mai stato comunicato a Domenico. La sua difesa ne è venuta a conoscenza soltanto attraverso gli atti depositati dall’ASST nel procedimento giudiziario. Dalla documentazione emerge inoltre che il 20 maggio la relazione era stata trasmessa al Comitato etico competente.

Il Comitato etico chiede nuovi approfondimenti

Il 25 giugno, l’Asst Ovest Milanese ha comunicato di aver ricevuto dal Comitato etico una richiesta di ulteriori approfondimenti sulle condizioni cliniche del paziente. Per questo motivo è stata programmata una nuova visita della Commissione medica nella struttura in cui vive Domenico. Durante l’udienza del 23 giugno, il 59enne ha espresso al giudice tutta la propria esasperazione per i tempi della procedura: «Sono stanco, non ne posso più».

La malattia e l’attesa

A Domenico è stata diagnosticata una sclerosi multipla secondariamente progressiva nel 2009. Oggi riesce a muovere con difficoltà soltanto la mano sinistra ed è assistito quotidianamente dai caregiver per ogni attività essenziale. Soffre di dolori continui, è sottoposto a una complessa terapia antidolorifica e necessita di assistenza continua. Secondo Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, «gli approfondimenti devono essere accurati, ma anche svolti in tempi compatibili con le condizioni e con i diritti di chi attende». Al momento della nuova visita, infatti, saranno trascorsi quasi otto mesi dalla richiesta presentata all’ASST Ovest Milanese. La vicenda riaccende il dibattito sui tempi delle procedure previste per la verifica delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito e sul ruolo delle aziende sanitarie e dei Comitati etici nel percorso delineato dalla Corte costituzionale.