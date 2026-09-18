Fine settimana con gli eventi del “Gagian in Festa”

Torna ad animare il paese il “Gagian in Festa 2026” , una rassegna ricca di eventi, incontri, momenti di festa e condivisione per tutta la comunità di Gaggiano che durerà fino all’11 ottobre. Questo fine settimana due appuntamenti da non perdere dedicati alla musica con Patrizia Cirulli e Piero Chiappano.

Patrizia Cirulli

Si parte questa sera , venerdì 18 settembre 2026, con Patrizia Cirulli interpreta Francesco d’Assisi “Il Visionario” dall’album di Angelo Branduardi. Un concerto di grande fascino nella suggestiva cornice del santuario di S. Invenzio alle 21. Patrizia Cirulli è una cantautrice, compositrice, autrice e interprete milanese dalla voce “ insolita e straordinaria”, come l’ha definita Lucio Dalla.

Per quattro volte finalista al Premio Tenco e per tre volte vincitrice del Premio Lunezia, si muove nel campo della musica leggera e della musica d’autore con una modalità artistica e creativa che ama giocare fra profondità e leggerezza. Un appuntamento intenso e d’atmosfera in cui Patrizia Cirulli riprenderà in chiave femminile le canzoni contenute nell’album ” l’infinitamente piccolo” di Angelo Branduardi. Ingresso gratuito.

Piero Chiappano

Domenica, 20 settembre 2026, altro importante appuntamento con la musica: Piero Chiappano (nella foto) concerto di musica cristiana, alle 17.30 all’Auditorium comunale di Gaggiano. L’Assessorato alla cultura presenta il Concerto testimonianza di Piero Chiappano, cantautore d’ispirazione cristiana, residente a Gaggiano, vincitore del Sanremo Christian music festival 2025 con la canzone “Una strada in mezzo al cielo”. Si tratta di un incontro con l’artista che alternerà canzoni del suo repertorio a riflessioni sul significato, il valore, lo scopo e l’utilità della musica di ispirazione cristiana per la società contemporanea e per la comunità dei credenti. Le canzoni saranno cantate dal vivo su basi musicali. Il cantautore sta ultimando alcune canzoni nuove che saranno portate in anteprima a Gaggiano. L’artista sarà accompagnato sul palco da un intervistatore, Mirko Mara, con cui converserà tra una canzone e l’altra. Ingresso libero.