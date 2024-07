Il mese di luglio si è aperto con la bellissima notizia che il progetto di trasformazione in erba sintetica del campo B da calcio di San Giorgio su Legnano, ha ricevuto il finanziamento di €422.882 per aver partecipato al bando “Sport e Periferie 2023” del Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Finanziamento da 400mila euro per il campo sintetico di San Giorgio

Questo risultato, per nulla scontato, è stato ottenuto grazie al lavoro di tutti gli uffici comunali e delle società sportive sangiorgesi che, coordinato dal Segretario comunale Dott.Daniela Sacco, ha permesso di affrontare il click-day del 1 settembre 2023 in modo efficace sapendo superare le difficoltà incontrate per via delle scarse informazioni ricevute.

La velocità di inserimento, abbinata alla bontà del progetto, ha reso possibile l’ottenimento del finanziamento alla seconda finestra utile. Il bando era rivolto ai comuni sotto i 100.000 abitanti su tutto il territorio nazionale con risorse complessive pari a €110.000.000.

Il costo dell’opera è di circa €800.000 e i lavori potranno iniziare dopo l’aggiudicazione dei lavori tramite gara. Siamo fiduciosi che il campo possa vedere la luce entro fine anno.