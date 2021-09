Fiera con Green Pass e mascherina obbligatoria

Fiera di Canegrate con Green Pass e mascherina obbligatoria: torna il tradizionale appuntamento nel centro del paese.

Fiera di Canegrate, torna l'evento: le regole

Oggi, lunedì 6 settembre 2021, torna la tradizionale fiera nel centro di Canegrate. Ma con precisione condizioni: chi vorrà farsi un giro tra le bancarelle dovrà essere munito di Green pass (la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, la guarigione oppure l’avere un tampone negativo 48 ore prima) e dovrà indossare la mascherina.

"Così come stabilisce la normativa per gli ingressi alla fiera si dovrà essere in possesso del Green Pass - annuncia il sindaco Roberto Colombo - Siamo sempre in un contesto di emergenza sanitaria e ho voluto anche emanare un’ordinanza: con questo documento sarà obbligatorio per tutti indossare la mascherina durante la fiera, anche se si è all’aperto".

I controlli

E Colombo aggiunge: "Così come prevede la normativa del Governo ci saranno controlli a campione sui partecipanti alla fiera: spero che nessuno voglia fare il furbo, per chi sarà trovato senza il Green pass ci sarà la multa da 400 euro".

Queste quindi le condizioni per la fiera, che tornerà ad animare il centro cittadino. Ad occuparsi dei controlli sarà la Polizia Locale che in questi giorni sta già organizzandosi in vista dell’appuntamento con l’arrivo delle bancarelle.

Una fiera con controlli (e multe) sui Green Pass è quella che si è svolta nel weekend scorso a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore.