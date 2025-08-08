Manifestazione

Fiera di San Rocco: tutto pronto per il 16 agosto

Una tradizione radica che attira in città migliaia di visitatori

Fiera di San Rocco: tutto pronto per il 16 agosto
Magenta
Pubblicato:

Conto alla rovescia per uno degli eventi più partecipati della città di Magenta. Sabato 16 agosto , torna la tradizionale Fiera di San Rocco, storica manifestazione del territorio che conserva ancora la sua originaria vocazione agricola con un’area dedicata.

Valorizzazione degli spazi

“Visti i riscontri positivi dello scorso anno, viene riconfermata la configurazione della fiera con un tracciato più ordinato e fluido che ha garantito una maggiore fruibilità per i visitatori e una valorizzazione degli spazi centrali come piazza Liberazione e via Garibaldi. Per l’edizione di quest’anno, si è posta particolare attenzione all’organizzazione logistica, prevedendo il posizionamento esclusivo delle bancarelle lungo via Garibaldi e destinando i mezzi di supporto ad apposite aree di sosta” sottolinea l’Assessore alle Politiche per il Commercio Stefania Bonfiglio.

La fiera si svolgerà dalle 8 alle 17 e interesserà: via Mazzini (tratto via Volta / via San Biagio), piazza Liberazione, via Garibaldi, via Villoresi, via Matteotti (tratto via Pasubio / via S. Caterina), via S. Caterina da Siena, via S. Crescenzia (tratto via Pasubio / via Fanti), via Fanti (tratto piazza Kennedy / via Matteotti), Campo Aquile, piazza Kennedy. La fiera agricola sarà come sempre collocata nell’area compresa tra via Fanti, il Campo Aquile (area verde) e il parcheggio del cimitero con la presenza del Comitato Agricolo, le aziende del territorio, esposizione di mezzi agricoli, punto ristoro e diverse attività tra cui la Ruota della Fortuna.
Piazza Kennedy ospiterà come da tradizione gli operatori della gastronomia, con i posteggi adiacenti alla fontana riservati alla vendita di fritti.

Tradizione radicata

“È un appuntamento che rappresenta un tuffo nelle nostre tradizioni più radicate. Questa fiera è il volto delle nostre origini. Invito tutti a partecipare numerosi per onorare insieme questo prezioso patrimonio, per insegnare ai nostri figli il valore della nostra terra e per rafforzare il senso di appartenenza che ci rende una comunità unica.” conclude l’Assessore Bonfiglio.

Parcheggi consigliati: multipiano di via De Gasperi che sarà gratuito, e riaperto dopo i lavori e parcheggio del cimitero e Piazza Arrigo VII (già Piazza Mercato).

 

 

magenta-fierasanrocco2025

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151