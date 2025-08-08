Fiera di San Rocco: tutto pronto per il 16 agosto
Una tradizione radica che attira in città migliaia di visitatori
Conto alla rovescia per uno degli eventi più partecipati della città di Magenta. Sabato 16 agosto , torna la tradizionale Fiera di San Rocco, storica manifestazione del territorio che conserva ancora la sua originaria vocazione agricola con un’area dedicata.
Valorizzazione degli spazi
“Visti i riscontri positivi dello scorso anno, viene riconfermata la configurazione della fiera con un tracciato più ordinato e fluido che ha garantito una maggiore fruibilità per i visitatori e una valorizzazione degli spazi centrali come piazza Liberazione e via Garibaldi. Per l’edizione di quest’anno, si è posta particolare attenzione all’organizzazione logistica, prevedendo il posizionamento esclusivo delle bancarelle lungo via Garibaldi e destinando i mezzi di supporto ad apposite aree di sosta” sottolinea l’Assessore alle Politiche per il Commercio Stefania Bonfiglio.
La fiera si svolgerà dalle 8 alle 17 e interesserà: via Mazzini (tratto via Volta / via San Biagio), piazza Liberazione, via Garibaldi, via Villoresi, via Matteotti (tratto via Pasubio / via S. Caterina), via S. Caterina da Siena, via S. Crescenzia (tratto via Pasubio / via Fanti), via Fanti (tratto piazza Kennedy / via Matteotti), Campo Aquile, piazza Kennedy. La fiera agricola sarà come sempre collocata nell’area compresa tra via Fanti, il Campo Aquile (area verde) e il parcheggio del cimitero con la presenza del Comitato Agricolo, le aziende del territorio, esposizione di mezzi agricoli, punto ristoro e diverse attività tra cui la Ruota della Fortuna.
Piazza Kennedy ospiterà come da tradizione gli operatori della gastronomia, con i posteggi adiacenti alla fontana riservati alla vendita di fritti.
Tradizione radicata
“È un appuntamento che rappresenta un tuffo nelle nostre tradizioni più radicate. Questa fiera è il volto delle nostre origini. Invito tutti a partecipare numerosi per onorare insieme questo prezioso patrimonio, per insegnare ai nostri figli il valore della nostra terra e per rafforzare il senso di appartenenza che ci rende una comunità unica.” conclude l’Assessore Bonfiglio.
Parcheggi consigliati: multipiano di via De Gasperi che sarà gratuito, e riaperto dopo i lavori e parcheggio del cimitero e Piazza Arrigo VII (già Piazza Mercato).