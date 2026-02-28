Fiera del disco e dj set al MAST: vinili, musica e creatività a Rho

L’evento è pensato come spazio di incontro e ascolto, aperto a giovani, appassionati di musica e collezionisti.

Fiera del disco e Dj Set al MAST domani, domenica, a Rho.

Vinili, musica e creatività a Rho

Appuntamento domani, domenica 1 marzo, allo spazio MAST che ospiterà una giornata dedicata alla cultura del vinile e alla musica underground, unendo collezionismo, ascolto e creatività musicale. L’evento è pensato come spazio di incontro e ascolto, aperto a giovani, appassionati di musica e collezionisti, per vivere un pomeriggio e una sera di condivisione e scoperta musicale.

Fiera del Vinile e Records Family Groove

L’evento ospiterà la Fiera del Disco, a cura di Records Family Groove, dove appassionati e curiosi potranno scoprire dischi rari, vinili da collezione e grandi classici. L’atmosfera sarà arricchita da dj set e selezioni musicali a cura del collettivo Spazio Libero, che proporrà sonorità breakbeat, electro, dub e underground di matrice berlinese, affiancate da funky, house old school, jazz fusion e rare groove.

DJ / Artists in consolle: Tommy Dvotion, Claudio Raimondi, Frank Siccardi, STEEV-C, Lunadei + TBA

Fiera del Vinile: a cura di Records Family Groove con dj set Simone Bardelli

Informazioni pratiche

Ingresso: libero e gratuito

Luogo: Spazio MAST, via San Martino 22 – Rho

Orario: dalle 10 alle 19

Contatti: mast@lafucina.org

| 348 6361593

Questo evento fa parte della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SSUS), realizzata con il sostegno dei fondi FESR, FSE+, FSC.