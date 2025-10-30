Sono due le novità dell’edizione 2025 della Fiera dei morti di Legnano: il cambio della data dall’1 al 2 novembre e l’istituzione di 20 posti auto nelle vicinanze di viale Toselli destinati ai disabili che, per l’occasione, si aggiungono agli stalli già destinati a questi utenti.

Fiera dei morti e variazioni alla viabilità

Il primo cambio è dovuto al fatto che l’1 novembre cada di sabato, giorno del mercato ordinario, che si terrà normalmente; quindi, per regolamento, la Fiera dei Morti trasla al 2 novembre. La Fiera, come da tradizione, si terrà su viale Toselli, con 174 banchi che, dalle 9.00 alle 20.00, si distribuiranno lungo un tratto di quasi un chilometro fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta. Saranno presenti bancarelle commerciali, di artigianato, di prodotti agricoli ed etnici oltre a battitori e artisti di strada. Nella Fiera i cani dovranno essere condotti al guinzaglio con museruola; nel Luna Park non potranno entrare i cani di grossa taglia e quelli che, in ogni caso, potrebbero costituire un rischio per la vivibilità dell’evento, mentre i cani di piccola e media taglia sono ammessi solo con guinzaglio e museruola.

Le modifiche alla viabilità

Diverse le modifiche alla viabilità: viale Toselli sarà chiuso al traffico dalle 5.00 a mezzanotte nel tratto fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta. Nella stessa fascia oraria saranno chiusi anche viale Gorizia, tra via Santa Caterina e via Cantore; via Cuttica, nel tratto Montenevoso – Toselli; via Bissolati, nel tratto Montenevoso – Toselli; via Cuzzi, tra viale Toselli e viale Gorizia; via Santa Caterina fra viale Gorizia e via Montenevoso; via del Castello (rampa di accesso a viale Toselli). La chiusura di viale Toselli implica percorsi alternativi per chi, percorrendo lo stesso Toselli, deve raggiungere via san Michele del Carso e dovrà, per questo, svoltare in via Cantore, girare a sinistra in via Montenevoso, prendere via Guerciotti, via Ratti, corso Magenta sino alla rotatoria con il Toselli. Chi proviene, invece, da via San Michele del Carso e deve dirigersi verso l’autostrada dovrà svoltare alla rotatoria in corso Magenta, prendere viale Gorizia, girare in via Santa Caterina e riguadagnare così il Toselli.

L’altra novità riguarda l’istituzione di venti stalli di sosta per persone con disabilità: 4 stalli in via Santa Caterina nel tratto fra viale Gorizia e viale Toselli, 2 in via Renato Cuttica all’altezza del civico 90, 2 in via per San Vittore n.19 (strada chiusa) e 12 in via Castello (parcheggio Abipla).

I posti auto di quest’ultimo parcheggio sono utilizzabili dalle ore 7.30 fino al termine dell’evento.

Messe e commemorazioni

Sono diversi le celebrazioni e i momenti di raccoglimento organizzati nei cimiteri cittadini in occasione delle festività dei defunti (Ognissanti, Festa dei Morti e Festa delle Forze Armate). Sabato 1 novembre alle 15.30 al Cimitero Parco sarà celebrata la messa; in caso di pioggia la messa sarà officiata nella chiesa di San Giovanni in via Liguria. Domenica 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti, alle ore 10.30 al Cimitero Parco l’attore Giovanni Argante si esibirà in una lettura itinerante di poesie ispirate al tema della morte; nel pomeriggio, alle 15.30, celebrazione della messa al cimitero Monumentale; alle 18, sempre al cimitero Monumentale, fiaccolata AIDO. Martedì 4 novembre dalle 10.30 alle 11.00 al cimitero Monumentale si terranno momenti commemorativi ai monumenti dei Caduti della Guerra del 1915-18, della Seconda Guerra Mondiale e al Campo dei Partigiani.