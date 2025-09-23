Una fiaccolata per Gaza a sostegno della Global Sumud Flotilla, per chiedere pace per il popolo palestinese e per tutte le popolazioni vittime della guerra.

L’Anpi promuove una fiaccolata per Gaza

A promuoverla per venerdì 26 settembre è la sezione Anpi di Santo Stefano Ticino. “Luce nella notte dell’ingiustizia – Spezziamo il silenzio”, questo il nome della manifestazione, partirà alle 21 da piazza Pertini e, dopo aver attraversato il centro del paese, giungerà in via Garibaldi davanti al municipio.

Gli organizzatori spiegano:

“Uniamoci per la pace, la dignità e la solidarietà internazionale. Diciamo basta! Basta con l’occupazione, l’assedio, la brutalità. Non restiamo spettatori mentre la sofferenza umana diventa routine. Una fiaccolata di pace non è una semplice camminata, è una marcia di resistenza, una sfida alla rassegnazione, un atto concreto di solidarietà per la Palestina e per la Global Sumud Flotilla. È un grido verso chi gioca con la vita delle persone innocenti. È la risposta all’indifferenza, alle ingiustizie, all’occupazione. Ci uniamo per dire NO all’assedio, NO ai bombardamenti, NO alla fame usata come arma; per chiedere DIRITTO alla libertà, alla dignità, alla PACE per il popolo palestinese e per tutte le popolazioni vittime della guerra; per rompere il silenzio, rompere il blocco, rompere la paura; per sostenere la Global Sumud Flotilla, la carovana civile internazionale, che è salpata per rompere simbolicamente e concretamente l’assedio, portando aiuti, testimonianze e un messaggio di speranza. La sommossa delle voci che non si arrendono deve farsi visibile. Vogliamo far sentire il rifiuto della complicità, denunciare chi continua a tacere davanti alla violazione dei Diritti Umani. La fiaccolata sarà un momento di testimonianza e impegno civile, aperto a tutti, nel rispetto dei valori della nonviolenza, dei diritti umani e della solidarietà internazionale”.

“Portate una candela e la vostra umanità”

Il comitato di sezione dell’Anpi cittadina chiede “a ogni singola persona che crede nella libertà, nella dignità, nella giustizia” di unirsi alla fiaccolata, portando “una fiaccola, una candela, un segno di luce nella notte dell’ingiustizia”, la propria “indignazione, speranza e umanità”. di partecipare “con cartelli, slogan, bandiere, letture, riflessioni… per spezzare il silenzio” e conclude:

“Chiediamo ai governi non parole vuote, ma risultati concreti: uso di tutti gli strumenti diplomatici, economici, politici, che inducano al cessate il fuoco, stop all’occupazione, alla fine dell’oppressione. Libertà per Gaza. Due Popoli due Stati. Libertà per tutti i popoli sotto assedio. Questa non è solo una manifestazione: è un dovere morale e civile”.