Fiab: aggiornamenti sul Bicipark della stazione

A che punto siamo con il parcheggio bici alla stazione di Abbiategrasso, una vicenda da anni sotto la lente di osservazione di Fiab Abbiateinbici. Il Bicipark è tuttora liberamente accessibile agli utenti, ed anche ai ladri di biciclette.

Cento bici rubate in un anno

In un anno ne sono state rubate un centinaio. Praticamente tante quante ne vengono giornalmente parcheggiate. Vengono rubate anche le biciclette parcheggiate (pensando che siano più sotto controllo) sul piazzale della stazione e davanti al Castello. Dopo ripetute sollecitazioni di Fiab Abbiateinbici per riattivare un sistema di controllo accessi e telecamere efficace, a maggio 2025, l’amministrazione comunale ha concordato che la situazione richiede un intervento. Fiab ha fornito al Comune, informazioni ed esperienze degli utenti relative ai parcheggi bici di stazione di 9 città, individuandone vantaggi e svantaggi.

Riattivare il Bicipark

“Qualche giorno fa , Il 28 ottobre 2025, l’assessore Roberto Albetti e la Dirigente dell’ufficio Lavori Pubblici, ci hanno riferito che l’Amministrazione comunale sta studiando di riattivare la funzionalità del Bicipark affidandone i lavori e la gestione all’azienda che gestisce i parcheggi cittadini. La fattibilità è subordinata al reperimento nel bilancio dei fondi necessari. Si è ipotizzata la riattivazione nella prossima primavera – spiega Fiab – Nella riunione abbiamo ricordato quali sono i capisaldi indispensabili perché il bicipark possa svolgere la sua funzione: videosorveglianza ben visibile nel parchegggio, controllabile in caso di furti, con una procedura rapida ed efficace per le segnalazioni dell’utente; accesso con Tessera o App che sblocca la porta, ma il passaggio deve essere registrato, per incrocio con la videosorveglianza; solo per Utenti registrati presentando un documento al rilascio di tessera o App e parcheggio gratuito. Una volta a regime con utenti soddisfatti, si può introdurre una tariffa per utenti occasionali e abbonamenti a basso costo (ad esempio 0,10 €/giorno)”

Per lanciare l’utilizzo è necessaria una campagna e facilitare la registrazione degli utenti, FIAB Abbiateinbici è disponibile a collaborare.