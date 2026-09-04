“Festvial di fine estate” Tra Navigli e Ticino

Tra Navigli e Ticino , percorsi di autenticità con il “Festival di fine estate”. Un nuova inizitiva per promuovere il territorio. Il 13 settembre 2026 ad Abbiategrasso tre appuntamenti gratuiti tra orienteering fotografico, natura e Nordic Walking. Una giornata all’insegna del turismo lento, della creatività e del benessere all’aria aperta organizzata dal Comune di Abbiategrasso per riscoprire il territorio da prospettive inedite.

Domenica 13 settembre il Comune di Abbiategrasso invita cittadini, famiglie e appassionati a vivere un’esperienza speciale nell’ambito della rassegna “Tra Navigli e Ticino – Festival di Fine Estate”.

Arte, benessere e sport

Tre eventi gratuiti compongono un palinsesto dedicato alla scoperta topografica, al benessere in mezzo alla natura e all’espressione artistica. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria al sito www.abbiategrassodavivere.it.

Il programma degli eventi

Orienteering Urbano

“La città nascosta – Scatta… e scopri la meta” . Una sfida d’orientamento urbana, analogica e fotografica. Niente navigatori digitali: armati solo di una mappa cartacea e del proprio istinto, i partecipanti seguiranno 4 percorsi tematici per scoprire scorci insoliti della città. Ritrovo e accredito: Castello Visconteo di Abbiategrasso al mattina 10–10:30, nel pomeriggio 15–15:30..

Passeggiata con Guida Naturalistica nel Parco del Ticino

Un’escursione didattico-esperienziale adatta a tutta la famiglia. Guidati da un esperto naturalista, i partecipanti esploreranno la flora e la fauna locale, imparando a riconoscere le tracce della biodiversità del parco rurale. Dalle 10 alle 12 con partenza dal Parcheggio Fiera (Via Ticino / Via Morandi). In caso di pioggia l’evento verrà rinviato il 20 settembre.

Le basi della Cammina Nordia (Nordic Walkin)

Un primo approccio pratico al Nordic Walking lungo le vie d’acqua dei Navigli. Gli istruttori insegneranno i rudimenti della camminata con i bastoncini, unendo movimento consapevole e turismo lento. Dalle 14:30 alle 17. Punto di partenza il Parco della Darsena (Via T. Grossi). Esperienza destinata ad Adulti e ragazzi sopra i 13 anni. In caso di pioggia l’evento verrà rinviato al 20 settembre.