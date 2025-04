A Legnano durante le festività pasquali gli uffici comunali avranno un orario ridotto.

Festività pasquali: gli orari e i giorni di chiusura degli uffici comunali

In occasione delle festività pasquali, nella giornata di sabato 19 aprile saranno chiusi l’Ufficio relazioni con il pubblico, le biblioteche di via Cavour, di via dei Salici, di via Girardi (Spazio 27b) e il museo civico

“Guido Sutermeister”. Quest’ultimo resterà chiuso anche nel giorno di Pasqua.

I cimiteri Monumentale e Parco a Pasqua e Pasquetta chiuderanno alle 13. La mostra del Festival fotografico europeo a Palazzo Leone da Perego sarà chiusa nella giornata di Pasqua, ma aperta lunedì 21 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.