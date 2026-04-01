Nei Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago gli operatori non saranno in servizio

In occasione della festività pasquali, il servizio di raccolta rifiuti gestito da AEMME Linea Ambiente subirà alcune variazioni nei Comuni serviti nella giornata di lunedì 6 aprile.

Festività pasquali e raccolta rifiuti: le modifiche agli orari

Nei Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago gli operatori non saranno in servizio: le raccolte previste per lunedì 6 aprile saranno recuperate martedì 7 aprile, insieme a quelle già in calendario nella stessa giornata. Per questo motivo, i cittadini sono invitati a esporre i rifiuti la sera di domenica 5 aprile.

A Boffalora sopra Ticino non sarà effettuato alcun servizio a Pasquetta: le raccolte di umido e vetro saranno rinviate a martedì 7 aprile.

A Gallarate, nella giornata festiva, sarà garantito soltanto il servizio di spazzamento stradale. Le raccolte seguiranno invece questo calendario: umido, mercoledì 8 aprile; rifiuti indifferenziati, giovedì 9 aprile; carta, lunedì 13 aprile.

Nei seguenti Comuni i servizi previsti per lunedì 6 aprile saranno invece svolti regolarmente:

Buscate (umido), Castellanza (plastica e vetro), Rescaldina (umido e sfalci vegetali), Cornaredo (plastica e umido zona B), Magenta (rifiuti indifferenziati e umido), Ossona (umido e vetro), Cuggiono (umido e sfalci vegetali), Robecchetto con Induno (umido, carta e rifiuti indifferenziati), Villa Cortese (umido e rifiuti indifferenziati).

Nessuna variazione, infine, nei Comuni di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, dove il lunedì non sono previsti servizi di raccolta.

Nella giornata di Pasquetta, inoltre, tutte le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta dei Comuni serviti da AEMME Linea Ambiente resteranno chiusi al pubblico.

AEMME Linea Ambiente ricorda che per qualsiasi richiesta o informazione è possibile contattare il numero verde gratuito 800.19.63.63 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00) oppure consultare l’app usALApp, disponibile su tutti i dispositivi Android e iOS.