In occasione della festività pasquali, il servizio di raccolta rifiuti gestito da AEMME Linea Ambiente subirà alcune variazioni nei Comuni serviti nella giornata di lunedì 6 aprile.
Festività pasquali e raccolta rifiuti: le modifiche agli orari
Nei Comuni di Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago gli operatori non saranno in servizio: le raccolte previste per lunedì 6 aprile saranno recuperate martedì 7 aprile, insieme a quelle già in calendario nella stessa giornata. Per questo motivo, i cittadini sono invitati a esporre i rifiuti la sera di domenica 5 aprile.
A Boffalora sopra Ticino non sarà effettuato alcun servizio a Pasquetta: le raccolte di umido e vetro saranno rinviate a martedì 7 aprile.
A Gallarate, nella giornata festiva, sarà garantito soltanto il servizio di spazzamento stradale. Le raccolte seguiranno invece questo calendario: umido, mercoledì 8 aprile; rifiuti indifferenziati, giovedì 9 aprile; carta, lunedì 13 aprile.
Nei seguenti Comuni i servizi previsti per lunedì 6 aprile saranno invece svolti regolarmente:
Buscate (umido), Castellanza (plastica e vetro), Rescaldina (umido e sfalci vegetali), Cornaredo (plastica e umido zona B), Magenta (rifiuti indifferenziati e umido), Ossona (umido e vetro), Cuggiono (umido e sfalci vegetali), Robecchetto con Induno (umido, carta e rifiuti indifferenziati), Villa Cortese (umido e rifiuti indifferenziati).
Nessuna variazione, infine, nei Comuni di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, dove il lunedì non sono previsti servizi di raccolta.
Nella giornata di Pasquetta, inoltre, tutte le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta dei Comuni serviti da AEMME Linea Ambiente resteranno chiusi al pubblico.
AEMME Linea Ambiente ricorda che per qualsiasi richiesta o informazione è possibile contattare il numero verde gratuito 800.19.63.63 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00) oppure consultare l’app usALApp, disponibile su tutti i dispositivi Android e iOS.