Con l’approssimarsi delle festività dei defunti i due cimiteri cittadini di Legnano cambiano gli orari di apertura al pubblico a partire da lunedì 27 ottobre e sino a domenica 2 novembre.
Festività dei defunti: cambiano gli orari di apertura dei cimiteri
Per tutta la settimana l’orario di apertura sarà continuato:
da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre dalle 8.00 alle 18.00
Sabato 1 e domenica 2 novembre dalle 8.00 alle 20.00
Cambia inoltre anche la disciplina degli ingressi nei cimiteri: sabato 25 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre sarà vietato l’accesso a tutti i veicoli nei cimiteri, anche a quelli autorizzati o muniti di contrassegno per la mobilità delle persone disabili.
Al cimitero Parco nel solo periodo 25 ottobre – 8 novembre è concessa la possibilità di posare fiori al di fuori degli appositi spazi.