La dipendenza dal gioco d’azzardo patologico costituisce una vera e propria piaga sociale che deve essere contrastata attraverso azioni di prevenzione

L’Amministrazione comunale di Rescaldina aderisce e sostiene il Festival “Tutti in Gioco”, un’iniziativa diffusa su tutto il territorio che promuove la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Festival “Tutti in gioco”: il programma completo

Mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45 presso l’auditorium comunale si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Crescere insieme. Il ruolo degli adulti nella prevenzione dei comportamenti a rischio” volto a promuovere la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

L’incontro organizzato sul nostro territorio rappresenta un’importante occasione per informarsi, riflettere e agire insieme, per contribuire a costruire una comunità più consapevole e responsabile, attenta alla salute e al benessere collettivo.