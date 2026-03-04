Festeggiamo insieme la Festa del papà

Spediteci un bellissimo scatto e una dedica e li pubblicheremo su Settegiorni.

Settegiorni anche quest’anno celebra l’importante ricorrenza del 19 marzo, la Festa del papà.

Tanti auguri papà

È l’occasione per coccolare i nostri papà, dire loro un “grazie” o riprodurre in un’immagine le emozioni di un legame indissolubile. Quindi, invitiamo i figli piccoli (con la complicità delle mamme) e anche grandi, perché amore e affetto non si dissolvono con l’età, a inviare una foto del papà (insieme o da solo è una scelta del tutto personale), con un messaggio di affetto: le pubblicheremo tutte in uno speciale dedicato all’iniziativa.

La partecipazione è gratuita: non ha alcun costo per i lettori.

Basta andare sul sito www.tantiauguripapa.it indicando sempre nome e cognome e comune di residenza e naturalmente accompagnando la foto con una dedica.

C’è tempo fino a martedì 17 marzo per inviare l’immagine con la dedica. Noi le pubblicheremo nello speciale “Tanti auguri papà” di Settegiorni che sarà in edicola da venerdì 20 marzo.

La paternità, un ruolo importantissimo

La paternità ha un ruolo importantissimo nella crescita dei figli, perché li aiuta a diventare grandi, fornendo quegli strumenti fondamentali che faranno di un bambino un adulto. Quanti papà mostrano e hanno mostrato ai bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare momenti anche difficili.

Pertanto, come facciamo ormai da alcuni anni con grande partecipazione da parte dei nostri lettori, vogliamo offrire a tutti l’opportunità di far ricevere un piccolo e semplice regalo, ma carico di emozione e amore. Speriamo, perciò, che anche questa volta i papà, trovando gli auguri sul giornale, possano sentirsi orgogliosi di quello che sono per i propri figli.