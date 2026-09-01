Festa per nonna Carla, sono 110 candeline

Un pomeriggio di festa straordinario, riscaldato da un traguardo che entra di diritto nella storia della comunità locale. La Rsa Gallazzi Vismara ha celebrato come ogni mese i compleanni del mese, ma i riflettori e l’affetto di tutti sono stati inevitabilmente dedicati alla signora Carla, che ha spento 110 straordinarie candeline.

Ex impiegata con una vita spesa tra precisione e impegno, Carla continua a stupire chiunque le stia accanto

Ex impiegata con una vita spesa tra precisione e impegno, Carla continua a stupire chiunque le stia accanto. A dispetto del tempo che passa, conserva una vivacità e un’acutezza invidiabili: legge ancora i giornali senza bisogno degli occhiali e non perde mai il suo spirito solare. A dimostrazione della sua contagiosa energia, durante i festeggiamenti si è goduta la giornata e si è concessa persino due generose fette di torta tra i sorrisi e gli applausi dei presenti. A portarle gli auguri di tutta la comunità aresina è stato il Sindaco Luca Nuvoli, che ha condiviso il momento della festa insieme agli ospiti, agli operatori e al Direttore Sanitario della RSA Gallazzi Vismara, il Dottor Daniele Cattaneo.

Durante i festeggiamenti si è goduta la giornata e si è concessa persino due generose fette di torta

Tra musica, ricordi e il calore delle persone che hanno partecipato, il pomeriggio si è trasformato in un inno alla vita. Non solo festeggiamento dei 110 anni di nonna Carla, nel corso della giornata sono stati anche festeggiati i compleanni di tutte le persone che hanno copiuto gli anni nel mese di agosto. Una tradizione quella del festeggiamento dei compleanni che alla casa di riposo aresina esiste ormai da diversi anni. Alla fine di ogni mese, infatti, alla casa di riposo tutti gli ospiti vengono radunati nel salone per festeggiare i compleanni. Un momento di socializzazione e di divertimento nel corso del quale vengono organizzati giochi e attività di intrattenimento per tutti gli ospiti della casa di riposo. Festa alla quale partecipano anche i parenti dei degenti che in quel mese compiono gli anni.