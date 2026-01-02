Festa per la neocentenaria Antonietta Garavaglia

«Nonna Antonietta colpisce per la sua lucidità e per la sua gentilezza. Complimenti e auguri a lei, per il raggiunto traguardo di saggezza»

Ha concluso l’anno raggiungendo un traguardo davvero speciale: Antonietta Garavaglia di Sedriano, classe 1925, ha compiuto 100 anni proprio mercoledì 31 dicembre.

Gli auguri dell’Amministrazione comunale

Per l’occasione il vicesindaco Annalisa Crivellaro ha formulato a lei e ai suoi cari gli auguri a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità sedrianese.

«Nonna Antonietta colpisce per la sua lucidità e per la sua gentilezza – afferma il sindaco Marco Re – Complimenti e auguri a nonna Antonietta, per il raggiunto traguardo di saggezza»