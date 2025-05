Festa per il Plis Basso Olona e i suoi volontari

Grande partecipazione per la firma del patto fra per rilanciare il Plis del Basso Olona: «Quattro Comuni, un solo parco».

Plis Basso Olona

Infatti, l’evento si è svolto domenica 18 maggio, presso il Fontanile Serbelloni Costa Azzurra, situato nel territorio di Pregnana Milanese.

Il Plis del Basso Olona è nato con deliberazione della allora giunta provinciale nel 2010, comprende una superficie pari a 268 ettari e coinvolge i territori di Rho (Comune capofila), Pogliano Milanese, Pregnana Milanese e Vanzago. Il parco situato nella porzione nord-occidentale del territorio della Città Metropolitana, nel contesto dell'alta pianura irrigua, a sud del canale Villoresi.

Rho, Pregnana, Vanzago, Pogliano

Il Parco, in stretta connessione con i Plis del Roccolo e dei Mulini, può garantire una continuità del sistema ecologico nord-sud, ponendo in relazione il territorio in provincia di Varese con i parchi urbani del sistema metropolitano milanese. Durante la giornata ci sono stati diversi momenti, iniziando con la tradizionale biciclettata per famiglie Bimbimbici, organizzata da Fiab e Comune di Rho partita nella mattinata da piazza Jannacci con arrivo al Fontanile Serbelloni Costa Azzurra.

Il Sindaco di Pregnana, Angelo Bosani, ha ricordato come ancora ci sia da lavorare per realizzare quanto va ancora ultimato, evidenziando i passi compiuti dalla fine degli anni Novanta quando le aree apparivano degradate, colme di rifiuti, con copertoni nel laghetto. Il cammino di recupero – ha sottolineato – prosegue da decenni grazie anche al contributo della società civile e delle associazioni. Il beneficio maggiore del patto è quello di avere reso “intoccabili” quelle aree proteggendole dalle richieste di chi avrebbe voluto renderle edificabili. Nel frattempo, singolarmente o in forma associata, i Comuni hanno ottenuto parecchi finanziamenti realizzando piste ciclabili, percorsi a piedi, aree umide, interventi di forestazione e rinaturalizzazione. Anche la realizzazione delle vasche di laminazione inaugurate la scorsa settimana a San Vittore Olona da Regione Lombardia aiuta e protegge il Basso Olona. Obiettivo è rendere ora la convenzione ancora più operativa. Chiedendo sempre aiuto alle associazioni attive in questa fetta di territorio, perché si possa essere presenti nel PLIS anche nei giorni feriali e non soltanto nei fine settimana.

Lorenzo Musante, Sindaco di Vanzago, ha ringraziato le associazioni che tengono pulita l’area verde e la fanno vivere. Ha citato l’ecologia integrale delineata da papa Francesco, che nasce dai piccoli gesti dei singoli.

Il Sindaco di Rho, Andrea Orlandi, ha rievocato i tempi in cui quest’area era chiamata “Costa Azzurra” perché sessant’anni fa, quando la gente non aveva la possibilità di andare in vacanza, era qui che si trovava un po’ di refrigerio durante l’estate. Per Orlandi è stato fatto un lavoro grandissimo, da parte di chi ha preceduto gli attuali amministratori e in questi anni: di volta in volta si aggiungono nuovi tasselli. Anche la convenzione va nella direzione di aggiungere tasselli a un PLIS che regala spazi che fino a vent’anni fa non si conoscevano. Il lavoro di agricoltori e volontari è notevole, qui adulti e ragazzini possono riscoprire la natura: Rho, infatti, ha tante zone agricole e vanno sempre più valorizzate, vissute e scoperte. La speranza è di dare un ulteriore incipit nella direzione imboccata da quanti hanno lavorato in passato su questo fronte.

Carmine Lavanga, primo cittadino di Pogliano Milanese, ha guardato ai più piccoli dicendo che è importante l’estensione di un parco verde, fondamentale per la vita di tutti e soprattutto per i bambini.

E’ intervenuto anche il presidente del DAVO, Distretto Agricolo della Valle Olona, Giuseppe Caronni. Ha detto di avere sollecitato a lungo il rinnovo della convenzione, insieme con i distretti agroalimentari, caldeggiando un modello di governance territoriale che valorizzi le produzioni e il patrimonio locale. Ai Comuni ha spiegato come il DAVO continui a mettere a loro disposizione la propria “sapienza” in materia e ha sollecitato un tavolo che coinvolga le diverse associazioni. Infine, l’auspicio di una unificazione tra PLIS del Basso Olona e PLIS dei Mulini, guardando al territorio che da Parabiago sale verso Varese.

Encomi ai volontari

A seguire c’è stata la firma e la consegna dei sindaci che hanno aderito degli encomi alle associazioni che mantengono pulito il Pliss: Bareggio Pulita, dal sindaco di Rho Andrea Orlandi, Amici del Pliss, dal sindaco di Pregnana Angelo Bosani, Gapa dal sindaco di Vanzago Lorenzo Musante Strade Pulite dal sindaco di Pogliano Carmine Lavanga e Plasticfree dal presidente del Davo Giuseppe Caronni. Nel pomeriggio si sono svolte molte attività, tra questa le visite guidate degli Amici del Plis, i gettonatissimi antichi giochi della Famiglia Rhodense, i laboratori di educazione ambientale dedicati ai bambini. Non è mancato l’azione di pulizia dal titolo «Plastic free, tutti a pulire!». Come tutte le feste, erano presenti anche le eccellenze del territorio con le bancarelle con prodotti tipici.