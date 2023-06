Festa per i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno

Fine settimana da giovedì 29 giugno con «Insema ai pumpier da ca’ nosta», tradizionale appuntamento di festa organizzato dall’Associazione amici dei pompieri di Inveruno odv. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di beni per la caserma di via Lazzaretto dove operano i pompieri volontari.

La festa dei vigili del fuoco volontari di Inveruno

Il programma prevede serate all’insegna della musica (dalle 21), del buon cibo (dalle 19) e del divertimento nel Cortile del Torchio. Oggi, giovedì 29 giugno 2023, i riflettori saranno puntati sui Nuovi eroi e il loro beat italiano anni 60. Venerdì 30 giugno sul palco ci saranno gli Oxxxa, con un repertorio composto dalle più grandi hit della musica internazionale e italiana, passate e attuali, interpretate e arrangiate con un sound potente e personale. Sabato 1 luglio sarà invece la volta degli Urlo Band che fanno disco dance 70/80, pop italiano e internazionale; mentre domenica 2 luglio si esibirà il cantautore cuggionese Enrico Gerli and The Folk Friends. Domenica mattina, dalle 9.30 alle 12, nel parco comunale classico appuntamento per i bambini con la «Città del piccolo pompiere», un percorso di prove nelle quali i bimbi sono chiamati a mettersi alla prova, dimostrando tutta la loro abilità e il loro coraggio, provando ad essere pompieri per un giorno.

Tutti gli interventi eseguiti nel 2022

I vigili del fuoco volontari rappresentano una risorsa importante non solo per Inveruno ma per tutto il territorio. Lo scorso anno sono stati 1.191 gli interventi effettuati, con una media di tre al giorno. I pompieri volontari hanno lavorato per 1100 ore, su un territorio di oltre 60 comuni, tra quelli di prima e seconda partenza. Le chiamate più numerose sono state per gli incendi, 571 interventi, suddivisi fra sterpaglie, incendio appartamenti e abitazioni, canna fumaria e tetto, container, discariche, autovetture.

Partecipare alla festa è un modo per ringraziarli e sostenerli nella loro attività.