Bimbi vigili del fuoco con "La città del piccolo pompiere"

Un successo "La città del piccolo pompiere", tradizionale appuntamento per i bambini promosso nella mattinata di ieri, domenica 2 luglio 2023, all'interno della festa Insema ai pumpier da ca' nosta.

Bambini in festa con i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Nel parco comunale di Inveruno i pompieri volontari della caserma di via Lazzaretto hanno organizzato un percorso con prove che i piccoli Vigili del fuoco, muniti di pettorina e casco, dovevano superare. Il percorso (per bambini dai 2 ai 13 anni) prevedeva il camminare su un asse di equilibrio, spegnere un incendio, salvare un gattino all'albero e un cagnolino rimasto intrappolato in una casetta, infine percorrere un tunnel. Al termine delle prove i partecipanti hanno ricevuto l'attestato di piccolo pompiere.

Presenti anche il gruppo cinofilo Milano e i pompieri di Corbetta

Presente alla manifestazione anche il gruppo cinofilo Milano e l'addestratore ha spiegato ai bambini che i cani sono addestrati nella ricerca delle persone rimaste sotto i crolli, oppure disperse in montagna o nei boschi. Presenti anche i pompieri di Corbetta con un piccolo aereo fissato a delle corde mosse da carrucole, sul quale i piccoli hanno provato l'ebbrezza del volo. Numerosi i bambini che hanno partecipato all'iniziativa, che ogni anno riscuote notevole successo.