Festa per i 35 anni di presenza delle suore in paese

«Dal 1991 con il loro sorriso e la loro dedizione sono diventate parte della nostra comunità e della nostra storia»

«Trentacinque anni a Boffalora sopra Ticino. 35 anni di presenza, fede, dedizione e affetto per la nostra comunità», afferma il sindaco Sabina Doniselli ringraziando le suore. Il loro 35esimo anniversario di presenza in paese è stato celebrato domenica pomeriggio nella messa dell’Esaltazione della Santa Croce, alla presenza del vicario episcopale di zona monsignor Luca Raimondi, durante la quale le religiose hanno rinnovato i loro voti. Al termine della celebrazione è seguito un momento di festa sul sagrato della chiesa con un rinfresco per tutti.

L’arrivo in paese 35 anni fa

«Dalla terra peruviana alle sponde del Ticino, 35 anni fa sono arrivate a Boffalora le suore Canonichesse della Croce. Da allora, con la loro presenza, il loro sorriso e la loro dedizione, sono diventate parte della nostra comunità e della nostra storia – ricorda il primo cittadino – A nome mio e di tutti i boffaloresi, le ringrazio di cuore, con riconoscenza e affetto, per tutto ciò che hanno fatto e continuano a fare per il nostro paese».

Il ringraziamento delle suore

Durante la celebrazione eucaristica di domenica le suore hanno rivolto «un particolare saluto a Sua Eccellenza monsignore Luca Raimondi, vicario episcopale, a tutti i sacerdoti presenti in questa importante occasione, al nostro sindaco e all’Amministrazione comunale e a tutta la popolazione – hanno affermato – A nome di tutta la nostra Famiglia religiosa, esprimiamo la nostra più profonda gratitudine per questi 35 anni di continua presenza nella comunità parrocchiale Santa Maria della Neve di Boffalora. In tutti questi anni siete stati i pilastri fondamentali per ognuna di noi, suore Canonichesse della Croce; fin dall’inizio vi siete mostrati accoglienti, disponibili e soprattutto sempre accanto con la preghiera; abbiamo sentito la vostra vicinanza in ogni momento della nostra missione».

Il ricordo e il rinnovo dell’impegno

Le religiose hanno ricordato il loro arrivo in paese: «Siamo state accolte con affetto da don Marco nell’agosto del 1991. Lo ricordiamo con riconoscenza. In seguito, dobbiamo fare i nostri sentiti ringraziamenti a don Ricardo, a don Luigi e a tutti i sacerdoti che hanno coadiuvato, a don Angelo e don Alessandro – hanno proseguito – Grazie di vero cuore a voi boffaloresi per essere presenti continuamente. Ogni suora che è passata da Boffalora, e non sono state poche, 26 suore, ha cercato sempre nel suo quotidiano di lasciare un’impronta dell’amore di Gesù Crocifisso. È sempre stato vivo in noi il desiderio di avvicinarci alla Croce di Gesù e vedere, come diceva la nostra Madre fondatrice, che in ogni sofferenza e preoccupazione, accanto alla Croce di Gesù troviamo il luogo che ci rasserena e ci conforta. Rinnoviamo a tutta la Parrocchia, alla nostra Scuola materna, bambini, personale e genitori la nostra completa disponibilità con l’impegno e la preghiera e i ringraziamenti per la vostra presenza».