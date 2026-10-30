Festa per i 30 anni da parroco di don Armando Bosani

«In questi tre decenni è diventato e continua a rappresentare un saldo punto di riferimento per la comunità parrocchiale e per tutto il nostro paese»

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Il 27 ottobre 1996, dopo alcuni anni trascorsi come coadiutore a Vanzaghello, si insediava ufficialmente come nuovo parroco don Armando Bosani.

La festa per l’anniversario

A trent’anni da quell’ingresso, la comunità si è riunita martedì sera «con gratitudine alla celebrazione di questa ricorrenza, esprimendo a don Armando il più sincero ringraziamento per il prezioso contributo offerto all’intera cittadinanza vanzaghellese – afferma il sindaco Arconte Gatti – Il suo è stato un lungo cammino fatto di impegno, attenzione e presenza costante e puntuale per la nostra comunità».

Un traguardo che è stato festeggiato tutti insieme proprio il 27 ottobre con un appuntamento carico di ricordi ed emozioni. Prima la messa solenne nella chiesa parrocchiale, poi il rinfresco sotto il tendone dell’oratorio, animato dalle note del Complesso Bandistico Vanzaghellese, infine la cena e il brindisi. «A nome dell’Amministrazione comunale abbiamo consegnato a don Armando una targa, a ricordo di questo grande traguardo raggiunto, per ringraziarlo di esserci stato e di esserci. Una guida premurosa e attenta», sottolinea il primo cittadino.

Punto di riferimento

In questi tre decenni, don Armando «è diventato e continua a rappresentare un saldo punto di riferimento per la comunità parrocchiale e per tutto il nostro paese – prosegue Gatti – Con costante disponibilità e profonda fede, accompagna i cittadini nei momenti più significativi della loro vita, nelle occasioni di gioia, così come nei momenti di dolore e difficoltà. La sua devozione ha permesso a Vanzaghello di affermarsi come un vero e proprio centro di spiritualità per tutto il territorio. Ne sono testimonianza l’Adorazione eucaristica perpetua, che da ormai 11 anni vede nella chiesa di San Rocco la presenza ininterrotta di fedeli provenienti da ogni parte della zona, e la profonda devozione alla Madonna, alla quale don Armando ha consacrato la nostra Parrocchia nel 2008».

Il suo impegno per la comunità

Accanto alla cura spirituale, «fondamentale è stata ed è tuttora la sua attenzione per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e artistico locale. Grazie al suo impegno, i tre luoghi di culto del paese, edificati di maggior valore storico della nostra comunità, si presentano oggi completamente ristrutturati e in ottime condizioni, contribuendo a dare prestigio all’immagine di Vanzaghello – aggiunge il sindaco – Il ruolo di don Armando è centrale anche nel tessuto sociale e comunitario: dall’attenzione verso i più bisognosi alla formazione delle giovani generazioni. Il nostro oratorio è una realtà viva e frequentata, dove i ragazzi crescono insieme nella fede e nei valori comunitari. Sempre preziosa è la sua collaborazione nelle situazioni di necessità e nell’organizzazione delle manifestazioni religiose e cittadine, capaci di richiamare una partecipazione straordinaria. Significativi esempi di questa grande coesione sono la solenne Processione del 7 ottobre per la Madonna del Rosario, che nonostante il maltempo ha visto la partecipazione devota di centinaia di persone di ogni età, e la festa patronale, un appuntamento di festa, entusiasmo e condivisione sempre più ricco e partecipato».