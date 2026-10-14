Festa patronale di San Remigio: conferita a Laura Bozzano la civica benemerenza

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Giorni ricchi di iniziative sono stati quelli che dall’8 al 12 ottobre hanno caratterizzato la Festa patronale di San Remigio 2026 a Sedriano, tra luna park, fiera tematica «Comics, Cards & Games» che ha attirato tanti giovani e non solo, mercatino delle pulci, esposizioni di hobbisti e creativi locali, pesca di beneficenza e proiezione del primo episodio del corto di animazione fantasy «Solsgate», realizzato dal giovane sedrianese Andrea Ricchiuti con la collaborazione di Sara Cusumano. Tra i momenti più significativi la consegna della benemerenza civica «Remigino 2026» a una concittadina meritevole e le celebrazioni religiose e civili che lunedì hanno visto la presenza anche di monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano.

Il conferimento del Remigino 2026 a Laura Bozzano

Domenica pomeriggio, 11 ottobre, alla presenza delle autorità cittadine, si è tenuto il conferimento della benemerenza cittadina a Laura Bozzano, un momento di alto valore civico che ha suscitato emozione e commozione, con la partecipazione di Pro Loco Sedriano Aps e della Famiglia Cassani de Le Petit Fleur, realtà con le quali Laura collabora. L’Amministrazione comunale le ha assegnato il Remigino 2026 per la sua creatività e generosità.

«Laura Bozzano vanta un notevole curriculum artistico: il suo lavoro in Mediaset, dove è stata protagonista di numerosi noti programmi televisivi di diffusione nazionale, dedicati ai bambini e ai ragazzi, la produzione di tavole per i fumetti più noti, a partire da Walt Disney, e tanto altro ancora – ha affermato il sindaco Marco Re a nome di tutta la Giunta – Laura svolge un lavoro quotidiano sul nostro territorio, a favore di tanti bambini, di educazione e di intrattenimento, con estro e creatività. Da tutto ciò ne deriva orgoglio e lustro per la nostra comunità. Non meno importante è l’impegno profuso, sempre con generosità, professionalità e passione, a favore della cittadinanza, con la sua presenza artistica nei principali eventi. Laura è una presenza costante, sempre disponibile, in occasione del Carnevale, della Notte di Note, della Festa di Roveda, della Festa di Halloween, delle iniziative natalizie… Quasi sempre è impegnata in questi eventi anche con il “Truccabimbi”, dimostrando straordinarie doti di pazienza e affetto nei confronti dei bambini. Esprimiamo con questa benemerenza la stima, l’affetto e la riconoscenza della comunità sedrianese. Ancora grazie a Laura e un augurio carissimo per il proseguimento delle sue tante e belle attività».

Da parte sua Laura Bozzano ha espresso la sua «più profonda gratitudine per il conferimento della benemerenza e del prestigioso Remigino d’Oro, un onore immenso e profondo, un’emozione indescrivibile e difficile da spiegare – ha affermato durante la cerimonia – Un grande ringraziamento va al nostro sindaco Marco Re, alla vice sindaca Annalisa Crivellaro, all’assessore Valentina Ceccarelli e a tutta l’Amministrazione comunale per questo riconoscimento. Esprimo la mia gratitudine a tutta la Pro Loco e alla loro grande disponibilità, alle persone con cui ho collaborato come la libreria Exaterrestre. Grazie alla mia famiglia che mi è sempre stata molto vicina e mi ha sostenuta, a Pietro e alla sua meravigliosa famiglia. La mia è una vita dedicata all’arte. Continuerò a portare i miei spettacoli di teatro e burattini, scenette, costumi e truccabimbi a tutta la comunità sedrianese con lo stesso entusiasmo, passione e amore di sempre. Un ultimo ringraziamento per aver reso questa memorabile e meravigliosa giornata unica e indimenticabile, che porterò per sempre dentro di me. Grazie, grazie di cuore».

La visita dell’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini

«Contenti di far contenti gli altri” è stato invece il tema della visita dell’Arcivescovo Delpini, introdotto dal parroco don Luca già domenica durante la messa solenne, allietata dalla musica della corale e dell’organo. «Un messaggio bellissimo, da raccogliere: anche e soprattutto per sindaco, Giunta comunale e per la rappresentanza del Consiglio comunale, presenti alla funzione religiosa, insieme alle autorità militari – afferma Marco Re – Bellissima anche l’omelia di monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant’Ambrogio di Milano, che ha ricordato il senso vocazionale che c’è nella vita di ciascuno di noi, con l’esortazione a mettere in campo nella nostra vita le doti che ci sono state donate».

Emozionante poi lunedì mattina, 12 ottobre, l’incontro con l’Arcivescovo Mario Delpini, prima con i cresimandi, poi nella celebrazione eucaristica e infine con un momento di condivisione in piazza, durante il quale ha esortato tutti alla pratica della gentilezza intesa nel significato più ampio del termine e alla cura delle relazioni, fino al tema della pace. «È stato bello anche l’incontro con i sacerdoti del Decanato di Magenta e reincontrare i sacerdoti nativi di Sedriano o che hanno svolto qui in passato la loro missione», conclude il primo cittadino.