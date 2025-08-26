“Festa nel borgo” sulle sponde del Naviglio

Eventi

Per celebrare la bellezza, la cultura e la vivacità del territorio

Il piccolo comune del milanese si prepara ad accogliere una nuova edizione della “Festa nel Borgo”, attesa manifestazione che ogni anno celebra la bellezza, la cultura e la vivacità di uno dei borghi più suggestivi del territorio italiano.

Un luogo magico

Sabato 13 e domenica 14 settembre 2025, tra le vie, le piazze e il Parco De Andrè, Cassinetta di Lugagnano si trasformerà in un luogo magico, ricco di esperienze ed atmosfere di arte, artigianato, buon cibo, musica, divertimento, per grandi e piccoli: un luogo pittoresco, di giorno e di sera, tra il Naviglio, le romantiche sponde, le Ville antiche e gli scorci pittoreschi del borgo antico: una Lombardia tutta da scoprire per gli stessi lombardi e per i turisti.

Il Parco De Andrè, sul Naviglio, con la passeggiata dell’Amore, sarà animato da una mostra mercato con artisti e artigiani, che proporranno opere originali e creazioni fatte a mano: un’occasione imperdibile per scoprire oggetti unici e incontrare i volti e le storie di chi li realizza con passione e talento. All’interno di Villa Negricon ingresso da Piazza Negri saranno allestite delle mostre d’arte.

Sapori e profumi dello street food

Non mancheranno i profumi e i sapori grazie ad una variegata area di cucine sul posto street food che offrirà piatti tipici italiani e internazionali, dagli arrosticini abruzzesi alle birre artigianali, dai panini gourmet ai primi piatti, le crepes, dolci artigianali, i cocktail e tanto altro. Il gusto sarà protagonista per tutta la durata della festa, con un’offerta gastronomica ricca e variegata, pensata per accontentare ogni palato.

Musica e spettacoli animeranno entrambe le giornate e le serate: Sabato a partire dalle 19.00 spazio alla musica con il coinvolgente DJ Set di Radio City Bar che farà ballare tutti i presenti fino a tarda notte; Performance artistiche e teatrali daranno ulteriore ritmo alla manifestazione, rendendo l’esperienza ancora più immersiva.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle famiglie e ai più piccoli: l’area giochi con giochi in legno e giochi per l’apertosarà aperta in orario continuato nel Parco De Andrè per entrambi i giorni;

Sabato dalle 15.00 alle 18.00 nel Parco De Andrè ci sarà animazione per bambini con Mago Mapo, che farà simpatici laboratori creativi ed artistici di Story Crossing, di aeroplani di carta e di disegno. Il Sabato tutto il borgo sarà ravvivato dalla presenza di band che suoneranno dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, nelle varie vie e piazze, i negozi, ristoranti e bar saranno aperti con varie specialità per la Notte Bianca.

Domenica sempre dalle 15.00 alle 18.00 nel Parco De Andrè Laura di Associazione Anemone Blu intratterrà i più piccoli con truccabimbi, tatuaggi glitter, e tre laboratori creativi ed artistici: laboratorio di bolle di sapone, di sale colorato e di fiori di carta.

La tradizionale cuccagna

Alla Domenica sera, nel parco De Andrè si terrà uno spettacolo nell’anfiteatro sotto le piante allietando anche le aree con le numerose cucine. Nei due giorni sarà presente anche il Luna Park in Piazza Libertà e domenica nel tardo pomeriggio il tradizionale Albero della Cuccagna per i ragazzi e ragazze delle classe 2026.