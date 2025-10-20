Festa in paese per i 25 anni della Croce azzurra

Croce azzurra di San Vittore Olona, paese in festa per i primi 25 anni di attività.

Primi 25 anni di attività per la sezione di San Vittore Olona della Croce azzurra. Per l’anniversario, ieri, domenica 19 ottobre 2015, mattinata di festa in paese. Alle 10, in piazza della chiesa parrocchiale, presentazione del parco auto dell’associazione, che si occupa del trasporto di anziani e persone con difficoltà di movimento verso ospedali e luoghi di cura, alle 11 Messa e, alle 12, benedizione dei mezzi. Da parte delle istituzioni e cittadini è arrivato un grande grazie. L’associazione cerca sempre nuovi soci (per contatti 0331.422573).