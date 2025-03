Festa grande per il Carnevale: trionfano i carri di libri, film e serie tv

Anche quest'anno la Festa di Carnevale è stata in grado di catalizzare l'attenzione dei bambini e delle loro famiglie a Parabiago. A vincere è stato il carro de La macchina del tempo, seguito da quello della Famiglia Addams e Inside out 2.

La sfilata partita e approdata in piazza Mercato; trionfano i carri di film e serie tv

Successo per la manifestazione andata in scena nel pomeriggio di sabato in piazza Mercato, punto di partenza e di arrivo della marcia dei carri. Carri che erano già stati esposti nel corso della mattinata nella medesima cornice. Qui gli organizzatori avevano fatto l'appello delle nove realtà che hanno partecipato alla manifestazione con il proprio carro. Dalle bande musicali alle scuole agli oratori, la fantasia dei protagonisti non ha conosciuto limiti. A farla da padrona, tra i temi scelti, sono stati i carri ispirati a film, cartoni animati e serie tv.

Rispettato il programma della vigilia

L’evento è entrato nel vivo nel pomeriggio, alle 14.15, quando è partita la sfilata alla volta di piazza Maggiolini. Poco dopo le 17 i partecipanti della sfilata si sono ritrovati nel punto di partenza, piazza Mercato dove si sono svolte le premiazioni e c'è stato grande spazio per il divertimento. Tra maschere, musica, balli e tanti coriandoli. L’iniziativa ha visto l'animazione di Radio delta international.

La giuria ha decretato i vincitori

Nelle battute finali dell'evento la giuria, composta dalla presidente della Pro Loco Donatella Pozzati, dal numero uno della compagnia teatrale dei Sempr'alegher Sergio Visentini e del vicesindaco Luca Ferrario, che ha sottolineato come "dietro al successo della manifestazione c'è stato un grande lavoro da parte di alcune cittadine che, insieme alla varie realtà che vi hanno partecipato, hanno reso possibile l'ottima riuscita dell'iniziativa", ha premiato i vincitori. A trionfare è stato il carro della Macchina del tempo, al secondo posto la Famiglia Addams e al terzo Inside out 2. Premiati i gruppi Hollywood e Tic tac. "Abbiamo premiato l'originalità, gli abiti su misura, insomma le cose semplici", ha fatto notare uno dei membri del tavolo che ha decretato i carri vincitori.