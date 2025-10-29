Nei Comuni di Legnano, Canegrate e Parabiago, sabato 1° novembre non sono previsti servizi di raccolta

Sabato è il 1° novembre, festa di Ognissanti e, come avviene per tutte le giornate segnate in rosso sul calendario, anche in questo caso la raccolta rifiuti subirà alcune variazioni. Vediamo quali.

Festa di Ognissanti e raccolta rifiuti: ecco cosa cambia

Nei Comuni di Legnano, Canegrate e Parabiago, sabato 1° novembre non sono previsti servizi di raccolta. Questi ultimi saranno posticipati a lunedì 3 novembre, quando i nostri operatori raccoglieranno anche i rifiuti già previsti per il lunedì. A San Giorgio su Legnano, invece, gli operatori saranno in servizio, nonostante il giorno di festa: raccoglieranno carta, umido e pannolini. Sabato sarà giornata di lavoro anche a Rescaldina (per la raccolta della carta) e a Castellanza (per la raccolta di umido e rifiuti indifferenziati).

Nei Comuni di Arconate, Buscate, Dairago, Magnago, Villa Cortese, Boffalora sopra Ticino, Ossona, Cuggiono, Robecchetto con Induno, la festività del 1° novembre non inciderà sulla raccolta rifiuti, in quanto il sabato in questi tre Comuni non sono mai previsti servizi di raccolta.

A Gallarate nessun servizio sabato 1° novembre. La mancata raccolta dell’umido sarà recuperata martedì 4 novembre, quella del secco mercoledì 5, mentre la raccolta di plastica e vetro slitterà a sabato 8 novembre.

A Cornaredo, nonostante la festività, gli operatori saranno regolarmente in servizio per la raccolta della carta e del vetro.

A Magenta, nonostante la festività, le raccolte di umido, vetro, carta, plastica e secco si svolgeranno regolarmente. Lo stesso vale per il Comune di Turbigo, che vedrà i nostri operatori in servizio per la raccolta dell’umido e del secco.

Sabato 1° novembre tutte le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta saranno chiusi, ad eccezione di quella di Legnano (via Novara), che resterà aperta dalle ore 08.00 alle ore 14.00.