Si è tenuta domenica 14 dicembre la Festa di Natale del Centrodestra di Busto Garolfo e Olcella, un appuntamento che ha registrato una significativa partecipazione di iscritti, simpatizzanti e cittadini. La giornata ha rappresentato un importante momento di condivisione e confronto su idee e progetti per il futuro del territori

Festa di Natale per i rappresentanti del centrodestra

I responsabili locali del Centrodestra hanno voluto rivolgere un ringraziamento ufficiale a tutti i presenti e a coloro che sostengono l’attività politica locale.

“Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia, ai nostri sostenitori e a tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata,” dichiarano in una nota congiunta Massimo Santamaria (Fratelli d’Italia), Osvaldo Rubagotti (Lega), Ilaria Cova (Forza Italia), Marco Binaghi (Capogruppo) e Sabrina Lunardi (Consigliera).

I rappresentanti hanno sottolineato l’importanza del legame con il tessuto sociale: “La partecipazione di oggi dimostra quanto sia forte il legame tra noi e la comunità.” Il Centrodestra ringrazia inoltre per il supporto: “Ringraziamo per il prezioso sostegno Antonio Labriola, Presidente dell’Associazione Progetto Busto”.

Gli auguri per le festività

In chiusura del comunicato, il Centrodestra ha esteso i propri auguri alla cittadinanza in occasione del periodo natalizio.

“In questo periodo di festività, desideriamo porgere i nostri più sinceri auguri di un Natale sereno e gioioso a tutti. Che possa essere un momento di pace, amore e condivisione con i propri cari.”