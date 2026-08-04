Festa di chiusura del centro estivo comunale per la scuola dell’infanzia

Si è tenuta venerdì scorso (31 luglio2026) , in un’atmosfera di grande gioia e condivisione, la festa di chiusura del centro estivo comunale dedicato alla scuola dell’infanzia, ospitato quest’anno negli spazi dell’asilo Don Croci di Castelletto ad Abbiategrasso. L’iniziativa, gestita dalla cooperativa sociale Start, ha rappresentato un importante punto di riferimento per le famiglie e i bambini del territorio, offrendo un’esperienza educativa e ricreativa di alto livello.

Un ‘esperienza positiva

Sebbene la festa abbia segnato il momento celebrativo di fine percorso, le attività proseguiranno regolarmente anche per la prima settimana di agosto, confermando l’attenzione dell’amministrazione e degli organizzatori verso le esigenze concrete dei genitori.

Ad aprire il momento dei saluti istituzionali è stato il presidente della cooperativa Start, Lorenzo Fusani, che ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto dalle educatrici e la sinergia tra pubblico e privato:

“È già stato richiamato più volte sia dal sindaco che dall’assessore, però anche da parte nostra un sincero ringraziamento alle animatrici, alle educatrici che sono state con i vostri bambini che, come vedete, hanno instaurato un bellissimo rapporto che è la chiave di volta di questo lavoro”

Investimento educativo per la comunità

In seguito è intervenuto il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, esprimendo grande soddisfazione per la riuscita del progetto e per l’impegno di tutti gli operatori coinvolti:

“È sempre bello essere qui in questi momenti, quindi il ringraziamento va sicuramente a tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo, quindi veramente le operatrici, gli operatori, la cooperativa, perché dare dei servizi alle nostre famiglie e soprattutto poter dare la possibilità ai nostri bambini di poter vivere questi momenti in maniera spensierata ma positiva, di socialità, stando assieme e passando delle giornate intense, penso che sia qualche cosa che porta soddisfazione a tutti. Penso che anche le famiglie siano contente”.

A concludere gli interventi è stata l’assessore all’Istruzione e ai Servizi Educativi, Marina Baietta, che ha rimarcato l’importanza dell’investimento educativo per la comunità:

“È un momento di gioia per me partecipare, sono stata anche alla colonia Enrichetta ed è uno dei momenti più belli che fa parte del panorama politico, non sempre ci sono momenti così gioiosi. Vi ringrazio per il vostro jingle e per tutte le cose belle che mi avete fatto vedere. È una formula vincente questa della coprogettazione con una cooperativa che è garanzia di successo. È un insieme di forze, sia economiche che di pensiero, perché ci si ritrova e si pensa a cosa fare di bello per i nostri bambini. Il servizio è importante e indispensabile per le famiglie, per la conciliazione dei tempi di lavoro e di tempo di vita familiare, e l’amministrazione ci mette parecchio impegno perché tutto vada per il meglio. Non è un costo, non lo consideriamo un costo ma un investimento sul futuro perché servizi di questo tipo servono”.

La festa si è conclusa con l’emozionante proiezione di un video che ha ripercorso i momenti salienti di questa bella esperienza.