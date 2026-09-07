“Festa dell’uva” pro Anffas

Un momento di grande convivialità e solidarietà con l’uva, protagonista nel fine settimana appena terminato con i volontari di Anffas alla Cappelletta di Abbiategrasso.

Un momento speciale per sostenere i servizi di Anffas Il Melograno impegnati ogni giorno in iniziative per una migliore qualità di vita delle persone con disabilità del territorio e delle loro famiglie. Sabato e domenica buon cibo, musica e solidarietà hanno acceso la “Festa dell’uva 2026” contribuendo all’impegno sostenuto quotidianamente della struttura di strada per Cassinetta.

L’impegno dell’associazione è costante ed ora è rivolto alla ristrutturazione del vecchio edificio del centro diurno, dopo l’inaugurazione all’inizio dell’estate della nuova struttura.

“Due giorni fantastici, è stata una riuscitissima festa dell’uva quella organizzata da Anffas Abbiategrasso con la preziosa collaborazione degli Amici del Melograno, ormai insostituibile partner nell’organizzazione di eventi – commenta Alberto Gelpi storico volontario e figura chiave nell’organizzazione degli eventi di Anffas – Piena soddisfazione e’ stata espressa da parte di Massimo Simeoni presidente Anffas Abbiategrasso e Attilio Calloni , presidente degli Amici del Melograno che all’unisono ringraziano tutti i volontari che si sono prodigati per la realizzazione e riuscita dell’evento, grazie al Gruppo la Cappelletta che ospitandoci ci permettono lo svolgimento della manifestazione. Un grazie va alle tante famiglie Anffas che hanno partecipato al pranzo di mezzogiorno della domenica, un grazie ai Clown dottori che hanno creato tanti sorrisi per i nostri ragazzi e grazie a Davide Garigiola che con la sua musica ha fatto cantare e ballare in un clima di festa i nostri ragazzi – conclude Gelpi – L’uva è andata a ruba in un giorno e mezzo, a dimostrazione di quanto Anffas è seguita da tantissimi amici e a cui va il nostro grazie”.