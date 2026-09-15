Festa dello Sport, il paese ha celebrato le proprie eccellenze

Bareggio ha celebrato le proprie eccellenze sportive con un pomeriggio dedicato ad atleti, società e associazioni del territorio.

Festa dello Sport al Parco Arcadia

Domenica 13 settembre al Parco Arcadia si è svolta la Festa dello Sport, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Consulta dello Sport e le realtà sportive locali. Al centro della giornata la premiazione degli sportivi bareggesi dell’anno e del Premio Tagliabue. In apertura il sindaco Linda Colombo e l’assessore allo Sport Roberto Lonati hanno premiato Giulia Lombardi, protagonista nel ciclismo su pista, e Van Dong Andrea Folli, per i risultati ottenuti nella vela. Il Premio Tagliabue è stato invece assegnato a Franco Monaco, della società Yoseikan Karate, per il suo decennale impegno e la dedizione nella promozione dei valori dello sport. Ospite d’onore è stata Claudia Giordani, delegata del Coni Lombardia e plurimedagliata nello sci alpino, che ha portato la propria esperienza sottolineando il valore educativo, formativo e sociale della pratica sportiva.

Una festa per società e famiglie

Dopo la cerimonia, la Festa dello Sport è proseguita con stand, attività e dimostrazioni delle società presenti. Bambini, ragazzi e famiglie hanno potuto conoscere da vicino le diverse discipline e le realtà che animano lo sport bareggese.

L’assessore allo Sport Roberto Lonati sottolinea:

«Lo sport è molto più di una competizione o di un risultato. È impegno, sacrificio, passione, ma soprattutto è un’occasione di crescita fisica e mentale».

L’assessore ha quindi ringraziato società e volontari, sottolineando il loro lavoro quotidiano per permettere a tanti bambini e ragazzi di praticare sport e stare insieme, e ha aggiunto:

«Premiare Giulia, Andrea e Franco significa riconoscere il valore dei risultati raggiunti, ma anche l’impegno che c’è dietro ogni traguardo».

«Una giornata che rappresenta la nostra comunità»

Per il sindaco Linda Colombo la Festa dello Sport ha rappresentato anche un’occasione per valorizzare il ruolo delle associazioni:

«A Bareggio abbiamo tante associazioni e tante persone che dedicano tempo ed energie alla crescita dei nostri giovani e alla promozione dello sport. A loro va il nostro ringraziamento. Celebrare i nostri atleti e, allo stesso tempo, permettere alle famiglie di conoscere le tante discipline presenti sul territorio significa rafforzare un’idea di comunità fatta di partecipazione, inclusione e condivisione».

Il primo cittadino ha rivolto infine un ringraziamento anche a Claudia Giordani per la presenza e alla Consulta dello Sport, rappresentata dalla presidente Emanuela Nava, per la collaborazione.