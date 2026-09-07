Festa dello sport al Parco Ghiotti

“Marcallo con Casone si conferma una comunità attenta allo sport e al suo valore educativo e sociale”

A conclusione della “Settimana dello sport “ una bellissima mattinata per celebrare tutte le discipline sportive presenti sul territorio. Un bel momento nella tensostruttura del Parco Ghiotti di Marcallo con Casone ha accompagnato domenica, 6 settembre 2026, tutti i partecipanti dalle 9 alle 12 alla “Festa dello sport” con le dimostrazioni pratiche, e la possibilità di fare una prova, delle discipline sportive presenti in paese.

Tante discipline in vetrina

Una settimana dedicata allo sport e alle tante società sportive e gruppi che, con passione e impegno, contribuiscono ogni giorno alla vita della comunità di Marcallo con Casone. Tra le discipline protagoniste: calcio, basket, pallavolo, karate, ginnastica artistica, pilates, paddle, camminata metabolica, ginnastica dolce, twirling e nordic walking, che venerdì sera, 4 settembre, hanno presentato le loro attività al Palamarcallo.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato tutte queste realtà che hanno partecipato alla mattinata di domenica, offrendo dimostrazioni delle diverse discipline sportive e permettendo a grandi e piccoli di conoscere e sperimentare le tante opportunità presenti sul territorio.

Lo sport veicoli di valori

Lo sport come veicolo di benessere e socializzazione, un valore che va divulgato e garantito.

“Un grazie anche ai nostri “Testimoni di sport”, che mercoledì sera nella sala Polifunzionale San Marco hanno condiviso esperienze e riflessioni sull’importanza dello sport, dell’allenamento e della passione sportiva, raccontando quanto questi valori possano essere importanti nella vita di ciascuno ogni giorno” sottolinea l’Amministrazione comunale “Marcallo con Casone si conferma una comunità attenta allo sport e al suo valore educativo e sociale – commenta l’assessore allo Sport e Tempo Libero Alessandro Chiodini –. Le nostre società sportive non offrono soltanto attività fisica, ma rappresentano una preziosa occasione di socialità, inclusione, salute e benessere psicofisico, per i più piccoli come per gli adulti. Ringrazio tutte le realtà che hanno partecipato e che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibile tutto questo”.