Disagi in vista, sul fronte dei servizi d’Igiene Urbana. Lunedì 8 dicembre è la festa dell’Immacolata e, come avviene in occasione di tutte le ricorrenze segnate in rosso sul calendario, in alcuni Comuni la raccolta rifiuti sarà sospesa.

Festa dell’Immacolata e scioperi: i disagi previsti

Il giorno successivo alla festa dell’Immacolata, ossia martedì 9 dicembre, nella fascia oraria dalle 11.00 alle 12.20 è stata indetta un’assemblea sindacale unitaria, in vista dello sciopero generale nazionale programmato per il giorno successivo, mercoledì 10 dicembre: tale assemblea porterà i lavoratori aderenti alla stessa a terminare il turno di lavoro prima del previsto. Potrebbe, dunque, accadere che una parte dei rifiuti esposti non venga raccolta. Al fine di preservare il decoro di strade e marciapiedi, s’invitano calorosamente i cittadini di tutti i Comuni serviti a collaborare, riportando sacchi e bidoni eventualmente non ritirati all’interno delle loro rispettive pertinenze.

Attenzione: l’assemblea sindacale di martedì 9 e lo sciopero generale di mercoledì 10 dicembre non andranno a impattare solo sulla raccolta rifiuti, ma anche sull’attività delle piattaforme ecologiche e dei centri di raccolta. Negli orari di svolgimento dell’assemblea, così come per tutta la giornata di sciopero l’apertura di tali impianti potrà non essere garantita.

La situazione nei comuni

Torniamo alla festività di lunedì 8 dicembre e vediamo la situazione dei vari Comuni:

A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago lunedì 8 dicembre tutti i servizi di raccolta saranno sospesi e posticipati al giorno successivo, martedì 9 dicembre, quando si dovrebbero raccogliere anche i rifiuti del martedì, fermo restando che l’assemblea sindacale del 9 dicembre e lo sciopero del giorno successivo andranno probabilmente a discapito del completamento dei servizi.

A Buscate, nonostante la festività, lunedì 8 dicembre gli operatori saranno in servizio per la raccolta dell’umido.

Servizi garantiti anche a Castellanza (dove si raccoglieranno plastica e vetro), a Rescaldina (per la raccolta dell’umido e degli sfalci vegetali) e a Villa Cortese (per la raccolta di umido, vetro e rifiuti indifferenziati).

Nei Comuni di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, la festività dell’8 dicembre, cadendo di lunedì, non inciderà sui servizi di raccolta, in quanto il lunedì nulla è previsto a calendario.

A Gallarate lunedì 8 dicembre gli addetti alla raccolta non saranno in servizio. La raccolta dell’umido slitterà a mercoledì 10 dicembre, quella dei rifiuti indifferenziati (sacco viola) a giovedì 11 dicembre, mentre quella di carta/cartone sarà recuperata il lunedì successivo (15 dicembre).

A Cornaredo lunedì 8 dicembre gli operatori saranno regolarmente in servizio nella zona B per la raccolta di plastica e umido. Sospeso, invece, il servizio di raccolta degli sfalci vegetali.

A Magenta lunedì 8 dicembre gli operatori saranno regolarmente in servizio per la raccolta di umido e rifiuti indifferenziati, così come a Cuggiono (umido e sfalci vegetali), a Robecchetto con Induno (umido, rifiuti indifferenziati e plastica) e ad

Ossona (umido e vetro). A Boffalora sopra Ticino, invece, la festività dell’8 dicembre sarà rispettata: gli operatori non saranno, pertanto, in servizio. Le raccolte di umido e vetro saranno recuperate il giorno successivo, martedì 9 dicembre, insieme a quelle già previste per tale giornata (come già detto, il completamento dei servizi non potrà essere garantito, causa assemblea sindacale).

ATTENZIONE: Lunedì 8 dicembre tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta saranno chiusi, ad eccezione della piattaforma legnanese di via Novara, che sarà aperta ai cittadini dalle ore 8.00 alle ore 14.00.