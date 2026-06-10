Bilancio straordinario per la quinta edizione della Festa della Musica di Villa Cortese, svoltasi dal 5 al 7 giugno. Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’evento promosso dal Corpo Musicale San Filippo Neri ha registrato il record di oltre 2.000 presenze in tre giorni, trasformando il cortile dell’ITAS “Gregorio Mendel” in un’arena sotto le stelle.

Festa della Musica da record: oltre 2.000 presenze

“Vedere una partecipazione così massiccia è la risposta più bella al nostro lavoro di squadra – sottolinea Serena Aresi, presidente del Corpo Musicale San Filippo Neri – La Festa della Musica non è solo intrattenimento, ma un presidio sociale e un ponte tra generazioni. Superare le duemila presenze ci conferma che il Corpo Musicale è una realtà viva e radicata”.

Il ruolo del direttore artistico

La qualità artistica del festival porta la firma del Maestro Vincenzo Dipierro, Direttore Artistico e coordinatore del progetto didattico che ha coinvolto gli alunni della Scuola Primaria “G. Pinciroli” nel concerto “Saluti in Musica”. Proprio sul palco con i bambini, il Maestro Dipierro ha svestito i panni del rigoroso direttore d’orchestra per rivelarsi un trascinante showman. Con il microfono in mano, ha guidato l’energia di centinaia di piccoli musicisti e l’entusiasmo della folla con assoluta disinvoltura. In questo frangente è emerso tutto il carisma dei suoi trent’anni di esperienza sul palcoscenico: un talento naturale nel dettare i tempi dello show e dialogare con la piazza, che ha catturato i ritmi incalzanti della performance, i sorrisi dei bambini e i fragorosi applausi del pubblico.

I laboratori per i più piccoli

Un valore aggiunto fondamentale è stato rappresentato dalle attività dedicate ai più piccoli con i laboratori didattici e sensoriali di “Officina Sonora”, curati dalla giovanissima e brillante Greta Canta. Con freschezza ed entusiasmo, Greta è riuscita a coinvolgere tantissimi bambini alla scoperta del ritmo e dei suoni attraverso percorsi interattivi stimolanti, confermando l’impegno del festival nel valorizzare le nuove generazioni.

Un successo condiviso

Il ricco programma ha visto alternarsi anche il “Rock the Stage Contest” per band emergenti, le sfilate della formazione Young Project, proiezioni cinematografiche e un’apprezzata area Street Food con birra artigianale. La quinta edizione passa così agli archivi come un trionfo condiviso, dimostrando come la sinergia tra una presidenza solida, una direzione artistica di alto profilo e il talento dei giovani possa generare un impatto culturale profondo e inclusivo per tutta la comunità.