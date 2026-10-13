Festa della Mela con la Filarmonica

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La Festa della Mela del complesso bandistico La Filarmonica di Abbiategrasso è divenuto ormai un appuntamento tradizionale, che bandisti, sostenitori e amici attendono sempre con fermento.

Quest’anno si è svolta sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 Durante la giornata di sabato è stato allestito uno stand in Piazza Marconi, colmo fin dalle 8 del mattino di casse e sacchetti di mele gialle e rosse, torte e crostate di mele sia di pasticceria sia casalinghe preparate da mamme e moglie dei bandisti, nonché dai musicanti stessi. Non mancavano nemmeno le zucche Delica, tanto amate quanto versatili in cucina per gli svariati utilizzi.

Esibizione in piazza Marconi

Nel caldo pomeriggio di sabato i bandisti della Filarmonica si sono esibiti in piazza Marconi, dove ha sede il Municipio, in marce da parata, allietando i passanti e i tanti presenti seduti ai tavoli dei locali, regalando un pomeriggio di musica e chiacchiere in compagnia.

Il giorno successivo, lo stand è stato collocato in piazza San Pietro, raggiungendo così anche cittadini soliti frequentare la zona di domenica mattina. Le due giornate, impegnative per l’organizzazione ma che hanno riscosso un ottimo successo, sono state possibili grazie alla collaborazione e massimo impegno profuso dai musicanti e dal consiglio direttivo. Un doveroso ringraziamento va ai tanti sostenitori che già nelle settimane precedenti hanno prenotato mele, torte e zucche, certi della qualità dei prodotti e a tutti coloro che nel fine settimana si sono fermati agli stand ad acquistare le mele gustose e le torte invitanti, e hanno ascoltato con interesse l’esibizione della Filarmonica.

Per sostenere la banda

Un’iniziativa per aiutare a mantenere viva la tradizione e a far risuonare la musica per altri 180 anni. Quest’anno la Filarmonica ha festeggiato questo straordinario compleanno, il corpo bandistico è stato infatti fondato nel 1846.