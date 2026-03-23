Una serata importante per la Nobile Contrada San Magno di Legnano. Si è svolta, come da tradizione, la Festa della Castellana, una festa in onore delle Castellane al primo anno di Reggenza. Quest’anno, i Nobili Contradaioli, hanno reso omaggio alla Castellana di nuova nomina: Angelica Di Lena.

Festa della Castellana della contrada San Magno

Il Castello, già ricco di fascino, si è trasformato in un abbraccio di colori rossobiancorossi: le mura illuminate, i ritratti delle Castellane non reggenti nella sala Pinacoteca e gli splendidi abiti esposti hanno raccontato, in silenzio, una storia fatta di eleganza, dedizione e passione. Angelica ha vissuto la “sua” festa con grande intensità, scegliendo di condividerla con le altre Castellane e rendendo omaggio a chi l’ha preceduta. Donne unite dallo stesso amore per San Magno, capaci di portare avanti un ruolo tanto bello quanto impegnativo. Nelle parole di ringraziamento a coloro che hanno reso magnifica la serata, Angelica ha anche invitato i presenti a riflettere su quanto conti ogni contradaiolo, dal più piccolo al più grande, e di come ogni contributo permetta di portare avanti la storia e le tradizioni della Contrada con passione.

La serata si è conclusa tra gli applausi dei presenti, sinceramente commossi per le parole della Castellana.