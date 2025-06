«Festa del socio», in arrivo la quarta edizione

Tutto pronto per la tradizionale «Festa del socio» dell'associazione culturale LocoMotiva di Corbetta, giunta alla quarta edizione.

L’appuntamento è domani (domenica 22 giugno) nella tensostruttura della Villa Pagani e del suo parco. I soci, gli amici e i simpatizzanti dell’associazione sono attesi dalle 12: si parte con l’aperitivo e a seguire il pranzo sociale preparato dallo staff e dai volontari.

Dalle 14.30 inizia lo spettacolo di intrattenimento musicale con il maestro Luca Michelon e alle 15.45 l’esibizione degli allievi ballerini e cantanti dell’associazione il “Mosaiko”, diretti da Francesca Magistroni.

«Verrà poi consegnato il “Premio bontà”, riconoscimento assegnato ogni anno dalla nostra associazione a persone o gruppi che si sono distinti per impegno e generosità – annuncia il presidente Pietro Sparacino - Non mancheranno giochi e ospiti a sorpresa e per ultimo, ma non meno importante, si può approfittare dell’occasione per entrare a far parte della “famiglia LocoMotiva” tesserandosi».