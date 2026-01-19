Festa del ringraziamento: la terra, il cuore e le radici

Grande successo per la quarta edizione della Festa del Ringraziamento e degli Agricoltori promossa dall’Oratorio Sant’Andrea di Casterno con il patrocinio del Comune di Robecco sul Naviglio.

Nel segno della tradizione

Una giornata, quella di domenica 18 gennaio 2026, per consolidare le radici del territorio e valorizzare la tradizione. Far conoscere ai più giovani le fondamenta della comunità. A Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio , si è vissuto un’iniziativa nel segno della terra, delle radici, e di tradizione; valori che non vanno mai dimenticati o messi in discussione.

La sfilata dei mezzi agricoli

“Domenica le nostre strade si sono riempite del rombo dei motori dei trattori e dell’orgoglio della nostra gente. Abbiamo celebrato la Festa del Ringraziamento e degli Agricoltori, l’omaggio a chi, ogni giorno, si prende cura del nostro territorio – sottolineano gli organizzatori – Dopo la messa, nella Parrocchia di Sant’Andrea a Casterno, anno sfilato insieme trattori d’epoca, che raccontano la storia e la fatica di altri tempi e trattori moderni e super tecnologici, segno di un’agricoltura in continua evoluzione. Tutti hanno ricevuto la benedizione e l’immaginetta di San Cristoforo, Santo protettore dei viandanti e di chi guida e si mette in viaggio. Ma un’immagine ha racchiuso il senso più profondo della giornata: una bambina sul trattore, piccola ma carica di speranza, simbolo delle nuove generazioni che crescono guardando al lavoro dei nonni e dei genitori. Mezzi, epoche ed età diversi, tutti accomunati dalla stessa passione: l’amore per la terra, vissuto con sacrificio e dedizione quotidiana – che concludono – Un grazie sincero a tutti coloro che hanno partecipato, a chi è arrivato con il proprio trattore, al nostro parroco per le parole di speranza e la benedizione e all’Amministrazione Comunale, sempre attenta e presente nel sostenere e valorizzare le tradizioni che sono il cuore della nostra identità”.

Rafforza il senso di comunità

Una festa che unisce, che rafforza il senso di comunità, storia, fede, tradizione rurale , sono il collante senza tempo del territorio. È stata una mattinata molto emozionante a Casterno, dove si è celebrata la quarta edizione della “Festa del ringraziamento”, tradizionale ricorrenza dalle antiche origini che dal 1951 viene festeggiata da Coldiretti in tutta Italia con una manifestazione promossa anche dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per rendere grazie al raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori. Una festa della comunità: tanti giovani sui trattori a portare avanti il lavoro delle loro famiglie, tanti agricoltori storici del territorio e tanti bambini felici.

Presente alla manifestazione anche il consigliere regionale Silvia Scurati, che ha apprezzato molto la manifestazione e il suo valore:

“Un momento che valorizza la tradizione agricola, il lavoro nei campi e il legame profondo tra territorio e comunità. Tradizioni che vanno sostenute e tramandate, perché raccontano l’identità dei nostri paesi. Grazie agli organizzatori e agli agricoltori presenti che mantengono sempre vive le nostre tradizioni!”.