“Festa del latte” protagonista al piccolo borgo

Due giorni intensi, venerdì 25 e domenica 27 aprile , ricchi di emozioni e tradizioni hanno visto centinaia di visitatori alla "Festa del Latte" di Morimondo.

Città slow e borgo del circuito Borghi più belli d’Italia, sede dell’omonima abbazia romanica alle porte di Milano, Morimondo ha ospitato l'edizione 2025 della Festa del Latte, che nasce da una tradizione antichissima.

Il patrono dei “latèè”

Grande affluenza , in generale sono state due giornate intense dedicate alla "Festa del latte", al prezioso alimento. In passato a San Giorgio, il patrono dei “latèè”, come vengono chiamati i lattai nel dialetto milanese, era una giornata dedicata al rinnovo dei contratti tra fattori e lattai ed era un giorno di festa. La pro loco di Morimondo da anni ha ripreso questa tradizione con grande successo. Il 25 aprile col bel tempo il paese ha avuto un affluenza record ma anche domenica 27 nonostante il tempo non bellissimo non sono mancati turisti. Da sottolineare la bella collaborazione tra Pro loco Morimondo ed Anffas, dove con l Associazione Amici del Melograno era presente per aiutare nella ristorazione con piatti gustosi.

Uno dei momenti più belli della manifestazione l’emozionante pomeriggio del 25 aprile quando la banda dell’Associazione vigili del fuoco volontari di Magenta ha accompagnato il corteo a ricordo della giornata della liberazione per le vie del Borgo.

Anche l’edizione 2025 della "Festa del latte" si è conclusa lasciando un ricordo positivo a tutti i visitatori che hanno assistito ai vari eventi organizzati per grandi e piccini, oltre a visitare le bellezze del territorio.